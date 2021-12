Formula 1: Το μεγαλείο του Χάμιλτον φάνηκε στην ήττα (vid)

Οι αντιδράσεις του Βρετανού απέδειξαν γιατί είναι μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες του σπορ.

Οι σπουδαίες προσωπικότητες δεν κρίνονται στις επιτυχίες αλλά όταν τα πράγματα δεν πάνε κατ’ ευχήν. Έτσι, μετά το τέλος του Grand Prix του Άμπου Ντάμπι όπου έχασε τον τίτλο, τον έχασε στον τελευταίο γύρο και μάλιστα με έναν τρόπο που θα συζητηθεί, ο Λούις Χάμιλτον έδειξε το μεγαλείο του.

Άλλος θα μπορούσε να είναι θυμωμένος, ακόμα και έξαλλος με ότι συνέβη. Να τα βάζει με τη FIA, ακόμα και την ομάδα του. Όμως ο 36χρονος Βρετανός ήταν γαλήνιος και με ψυχραιμία, συνεχάρη τον μεγάλο του αντίπαλο και αναφέρθηκε σε αυτόν με σεβασμό όταν του ζητήθηκε να πει τα πρώτα του λόγια μετά το γκραν φινάλε.

A title battle we will never forget



Thank you#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/aDYvg00KuQ