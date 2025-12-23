Σαν Σήμερα: Ο Σουμάχερ επέστρεψε στην F1 με τη Mercedes (vid)

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τις πιο σημαντικές.

H νέα εβδομάδα ξεκινά με μία πολύ ευχάριστη αναδρομή στην ιστορία των αγώνων ταχύτητας. Ο Μίκαελ Σουμάχερ είχε προκαλέσει «σεισμό» στην παγκόσμια αγωνιστική πριν από 16 χρόνια με την ανακοίνωση της επιστροφής του στην αγαπημένη του Formula 1. Επιπλέον η Scuderia Ferrari παρουσίασε ένα όχι τόσο επιτυχημένο μονοθέσιο ενώ δύο πρώην οδηγοί γεννήθηκαν σαν σήμερα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 23/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1956, γεννήθηκε ο Ιταλός θρύλος των αγώνων, Μικέλε Αλμπορέτο. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην F1 το 1981 με την ομάδα της Tyrrell και, μόλις έναν χρόνο μετά πήρε την πρώτη του νίκη κερδίζοντας στο Λας Βέγκας. Το 1983 κέρδισε ξανά σε αμερικανικό έδαφος, αυτή τη φορά στο Grand Prix του Ντάλας, δίνοντας στην Tyrrell και τον εμβληματικό Cosworth DFV κινητήρα την τελευταία τους νίκη στην F1. Τα επόμενα χρόνια ο Αλμπορέτο ετρεξε με τη Ferrari και με μικρομεσαίες ομάδες του grid μετά το 1988. Ο Ιταλός δεν πτοήθηκε από την κάκιστη απόδοση που είχαν τα τελευταία του μονοθέσια και συνέχισε να αγωνίζεται στην F1 έως το 1994. Επίσης έτρεξε στο Indycar και σε αγώνες αυτοκινήτων τουρισμού, ενώ το 1997 κέρδισε στο Λε Μαν με την Porsche. Δυστυχώς, σκοτώθηκε τον Απρίλιο του 2001 ενώ έκανε δοκιμές με ένα Audi R8 LMP, στο Λάουσιτζ της Γερμανίας. Επίσης, τελευταία στροφή της θρυλικής Μόντσα φέρει από το 2022 το όνομά του.

Σαν σήμερα το 1962, γεννήθηκε ο Μπερτράν Γκασό. Ο Γάλλος εισήλθε στον χώρο της Formula 1 το 1989 ως ένα πολλά υποσχόμενο οδηγικό ταλέντο. Δυστυχώς για τον ίδιο όμως, η καριέρα του τον βρήκε σε αδύναμες ομάδες με κάκιστα μονοθέσια. Χαρακτηριστικά, από τις 84 εμφανίσεις του σε Grand Prix, ο Γκασό προκρίθηκε σε GP μόλις 47 φορές. Το 1991 κέρδισε στις 24 Ώρες Λε Μαν, οδηγώντας το εμβληματικό Mazda 787B μαζί με τους Βόλκερ Βάιλντερ και Τζόνι Χέρμπερτ. Την ίδια χρονιά βρέθηκε στην πολλά υποσχόμενη ομάδα της Jordan. Τελικά η ευκαιρία του σπαταλήθηκε άδοξα, καθώς ο Γκασό ήρθε σε σύρραξη με έναν οδηγό ταξί στο Λονδίνο και φυλακίστηκε για δύο μήνες. Αυτό έδωσε την ευκαιρία σε έναν οδηγό ονόματι Μίκαελ Σουμάχερ να κάνει ντεμπούτο στην F1. Η αγωνιστική του καριέρα ολοκληρώθηκε το 1995, μετά από ανεπιτυχή περάσματα στις ομάδες των Larrousse και Pacific.

Σαν σήμερα το 1993, η Scuderia Ferrari παρουσίασε την 93A που θα έπαιρνε μέρος στο πρωτάθλημα της Formula 1 της επόμενης σεζόν. Σχεδιαστής της ήταν ο Ζαν-Κλοντ Μινιό, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν ήταν εντυπωσιακά. Στο πρωτάθλημα κατσκευαστών η ιταλική ομάδα τερμάτισε στην 4η θέση με 28 βαθμούς. Οδηγοί της ήταν οι Ζαν Αλεζί και Γκέρχαρντ Μπέργκερ.

Σαν σήμερα το 2009, έναν μήνα μετά την επισημοποίηση εξαγοράς της Brawn GP, η Mercedes «έκλεψε» και πάλι τις εντυπώσεις. Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μίκαελ Σουμάχερ ως έναν εκ των οδηγών της για την επόμενη σεζόν της Formula 1. Έτσι ο Γερμανός έκανε την επιστροφή του στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ δίνοντας χαρά σε εκατομμύρια υποστηρικτές του σε όλο τον κόσμο.

Φωτογραφίες: Mercedes media