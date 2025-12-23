Ο Όλιβερ Μίντσλαφ μιλά για μια «δύσκολη αλλά αναγκαία» απόφαση εν μέσω αγωνιστικής πίεσης.

Ο CEO της Red Bull, Όλιβερ Μίντσλαφ, εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν την ομάδα Formula 1 στην απόφαση να τερματίσει τη συνεργασία της με τον Κρίστιαν Χόρνερ νωρίτερα μέσα στη χρονιά, έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο αγωνιστικής πίεσης.

Ο Χόρνερ βρισκόταν στο τιμόνι της Red Bull από την ίδρυσή της το 2005 και είχε συνδέσει το όνομά του με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας, από τους τίτλους με τον Σεμπάστιαν Φέτελ έως την κυριαρχία της τελευταίας περιόδου με τον Μαξ Φερστάπεν. Παρ’ όλα αυτά, λίγο μετά το βρετανικό Grand Prix, και σε μια φάση όπου η απόδοση της ομάδας είχε αρχίσει να παρουσιάζει κάμψη, η διοίκηση αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή ηγεσίας.

«Ξέραμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι»

Μιλώντας στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf, ο Μίντσλαφ τόνισε ότι η απόφαση δεν ελήφθη βιαστικά ούτε θεωρήθηκε ρίσκο από την πλευρά της εταιρείας. «Δεν θα το χαρακτήριζα ρίσκο, γιατί ήμασταν 100% πίσω από αυτή την απόφαση», δήλωσε. «Ξέραμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι. Δεν είμαι αυτό που λένε ‘hire-and-fire manager’, που απλώς απολύει ανθρώπους».

Ο Γερμανός CEO υπογράμμισε ότι, παρά το βαρύ βιογραφικό του Χόρνερ, η Red Bull δεν μπορούσε να βασιστεί αποκλειστικά στο παρελθόν για να διασφαλίσει τη συνέχιση της επιτυχίας.

«Δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο στην ιστορία»

«Ο Κρίστιαν έχει ένα εξαιρετικό ιστορικό με την ομάδα και έχει πετύχει πάρα πολλά», ανέφερε ο Μίντσλαφ. «Όλοι στην εταιρεία, κι εγώ προσωπικά, εκτιμούμε όσα έχει προσφέρει».

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η Formula 1 απαιτεί συνεχή προσαρμογή: «Αυτό είναι μέρος μιας επαγγελματικής οργάνωσης. Δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο στην ιστορία και νιώσαμε ότι είχε έρθει η στιγμή να γυρίσουμε σελίδα και να ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο. Δεν ήταν εύκολη απόφαση και σίγουρα δεν την πήραμε από τη μια μέρα στην άλλη».

Μετά την αποχώρηση του Χόρνερ, τη θέση του ανέλαβε ο Λοράν Μεκιές, με τη Red Bull να παρουσιάζει βελτίωση στην απόδοσή της στο δεύτερο μισό της σεζόν. Παρ’ όλα αυτά, ο Φερστάπεν έχασε τελικά τον τίτλο του 2025 για μόλις δύο βαθμούς, σε ένα πρωτάθλημα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.