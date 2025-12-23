Χιλιόμετρα, γόμες, pit stops και ακραίες συνθήκες σε μία από τις πιο απαιτητικές χρονιές της ιστορίας της Formula 1.

Η Pirelli έδωσε στη δημοσιότητα τα συνολικά στοιχεία από τη σεζόν της Formula 1 του 2025, αποτυπώνοντας με αριθμούς το μέγεθος και την πολυπλοκότητα μιας χρονιάς που χαρακτηρίστηκε από αυξημένο αγωνιστικό φόρτο και μεγάλη ποικιλία συνθηκών.

Από τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές στη Μελβούρνη έως την καρό σημαία στο Άμπου Ντάμπι, τα ελαστικά της Pirelli διένυσαν συνολικά 341.099 χιλιόμετρα, απόσταση που αντιστοιχεί σε 8,5 φορές το γύρο της Γης. Το 2025 αποτέλεσε μία από τις πιο απαιτητικές σεζόν στην ιστορία της Formula 1, με 24 αγώνες σε πέντε ηπείρους, από την έρημο της Μέσης Ανατολής έως τις χαμηλές θερμοκρασίες του Λας Βέγκας.

Οι γόμες και η στρατηγική στο προσκήνιο

Το 96% της συνολικής απόστασης καλύφθηκε με slick ελαστικά, με τις γόμες C3 και C4 να είναι οι πιο πολυχρησιμοποιημένες της χρονιάς, διανύοντας 93.493 και 91.595 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Ακολούθησαν οι C5, C2, C6 και C1, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ευελιξίας στο στρατηγικό σκέλος.

Τα ελαστικά βροχής αντιστοιχούσαν στο υπόλοιπο 4% της απόστασης, με 12.893 χιλιόμετρα σε intermediates και 2.064 χιλιόμετρα σε full wets. Συνολικά καταγράφηκαν 67.094 γύροι, εκ των οποίων οι 64.519 με slick.

Σε επίπεδο pit stops, πραγματοποιήθηκαν 720 αλλαγές ελαστικών μέσα στη σεζόν, με το ισπανικό Grand Prix στη Βαρκελώνη να καταγράφει το υψηλότερο νούμερο (53 stops), ενώ το Μαϊάμι είχε τα λιγότερα (18).

Αντοχή και διαχείριση ελαστικών

Η μεγαλύτερη συνεχόμενη απόσταση σε έναν αγώνα σημειώθηκε από τον Εστεμπάν Οκόν, ο οποίος κάλυψε 303 χιλιόμετρα με ένα σετ C3 στην Τζέντα. Ξεχώρισαν επίσης τα μεγάλα στιντ των Πιερ Γκασλί, Λανς Στρολ, Λάντο Νόρις και Νίκο Χούλκενμπεργκ, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της σωστής διαχείρισης ελαστικών στη σύγχρονη Formula 1.

Οι θερμοκρασίες αποτέλεσαν ακόμη έναν κρίσιμο παράγοντα. Η υψηλότερη θερμοκρασία οδοστρώματος καταγράφηκε στους 58,2°C στην Τζέντα, ενώ οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στο Λας Βέγκας, με μόλις 12°C στην άσφαλτο. Αντίστοιχα, η Pirelli διέθεσε συνολικά 6.120 σετ slick ελαστικών, υπογραμμίζοντας τη πρόκληση ενός παγκόσμιου πρωταθλήματος τέτοιου μεγέθους.

Hot Laps και κοινωνική δράση

Πέρα από τους αγώνες, το πρόγραμμα Pirelli Hot Laps πραγματοποιήθηκε σε επτά Grand Prix, με 2.528 γύρους από supercar και συμμετοχή ενεργών οδηγών, νέων ταλέντων και πρώην παγκόσμιων πρωταθλητών. Παράλληλα, ένα υπογεγραμμένο show tyre δημοπρατήθηκε στο Άμπου Ντάμπι, συγκεντρώνοντας 31.200 δολάρια, τα οποία διατέθηκαν εξ ολοκλήρου στο ίδρυμα Make-A-Wish UAE.

Η συνολική εικόνα της σεζόν του 2025, όπως αποτυπώνεται από τα στοιχεία της Pirelli, αναδεικνύει το μέγεθος της τεχνικής, αγωνιστικής και οργανωτικής πρόκλησης που συνοδεύει τη Formula 1 στη σύγχρονη εποχή.