Το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι διεκδικεί το βραβείο BAFTA για την καλύτερη αθλητική μετάδοση.

Το δραματικό φινάλε του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 του 2021, είναι υποψήφιο στα τηλεοπτικά βραβεία BAFTA! Τι κι αν πολλοί έκαναν λόγο για αγώνα που χειραγωγήθηκε, τι κι αν η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού κατέληξε μετά τη σχετική έρευνα πως υπήρξε «ανθρώπινο λάθος» που επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα;

Το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι το οποίο κατέκτησε ο Μαξ Φερστάπεν με αποτέλεσμα να χριστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1, είναι εξαιρετικά πιθανό να τιμηθεί ως το κορυφαίο event της χρονιάς!





Η BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), δηλαδή η Βρετανική Ακαδημία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, επέλεξε τον αγώνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που κατά γενική ομολογία προσέφερε ένα από τα δραματικότερα φινάλε στην ιστορία της Formula 1, ανάμεσα στις τέσσερις υποψηφιότητες.

Οι άλλες τρεις, είναι το ιππικό event “ITV Racing: The Grand National”, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2020 που έγιναν στο Τόκιο της Ιαπωνίας και ο Ημιτελικός του UEFA Euro 2020, ανάμεσα στην Αγγλία και τη Δανία.



Nominated in the Sport category 🏓



📺 The Abu Dhabi Grand Prix

📺 ITV Racing: The Grand National

📺 Tokyo 2020 Olympics

📺 UEFA Euro 2020 Semi-Final: England v Denmark#VirginMediaBAFTAs pic.twitter.com/ubq1yzFkw3