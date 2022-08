Ο αειθαλής πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 δεν έχει την αποχώρηση από την ενεργό δράση στα πλάνα του.

Ξέραμε πως βραχυπρόθεσμα ο Φερνάντο Αλόνσο θα συνεχίσει να βρίσκεται στη Formula 1 – υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Aston Martin. Μάθαμε επίσης πως θα συνεχίσει να δηλώνει «παρών» μεσοπρόθεσμα, αφού το συμβόλαιο του ανακοινώθηκε πως είναι πολυετές, με πιθανότερο χρονικό ορίζοντα τα τρία χρόνια! Όμως τώρα, επιβεβαιώσαμε και πως θέλει να συνεχίσει βραχυπρόθεσμα!

Όσα λέει στο video σε ένα event χορηγών της Alpine F1 στο περιθώριο του Grand Prix Ουγγαρίας, λίγο δηλαδή προτού πυροδοτήσει τη βόμβα αποχώρησής της του (με τις όποιες συνέπειες είχε αυτή στο μέλλον του Όσκαρ Πιάστρι), είναι χαρακτηριστικά των προθέσεών του.

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έχει καμία πρόθεση να σταματήσει στο προσεχές μέλλον: «Έχω ήδη 18 σεζόν στη Formula 1. Μετά την επιστροφή μου στο σπορ νιώθω φρέσκος, ίσως όχι για άλλες 18 σεζόν αλλά δε θα έχω πρόβλημα να κάνω άλλες 4-5».

Fernando Alonso at #HungarianGP



“I have done 18 F1 seasons already. Now in this comeback I feel fresh. I will not do another 18, but hopefully, 4 or 5 will be okay” pic.twitter.com/ac1u07H2G2