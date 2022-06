WEC: Προ των πυλών το hypercar της Cadillac

Η φετινή εβδομάδα αγώνα στο Λε Μαν θα είναι ιδιαίτερης σημασίας με ακόμα έναν κατασκευαστή να επιβεβαιώνει πως θα αποκαλύψει το δικό του αγωνιστικό για το 2023.

Ο μεγαλύτερος αγώνας αντοχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού πλησιάζει, με το ενδιαφέρον όλων των φίλων των αγώνων ταχύτητας να στρέφεται στη Γαλλία και συγκεκριμένα στη θρυλική πίστα Λε Μαν για τον 24ωρο αγώνα. Εκτός από τη δράση εντός πίστας, στο περιθώριο του αγώνα θα υπάρξουν ορισμένες πολύ σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με προγράμματα κατασκευαστών που θα ξεκινήσουν την επόμενη χρονιά.

Η Cadillac επιβεβαίωσε πως θα παρουσιάσει το νέο της αγωνιστικό Hypercar την Τετάρτη 9 Ιουνίου. Το αγωνιστικό έχει βασιστεί στο σετ κανονισμών LMDh και θα τεθεί απέναντι στα Le Mans Hypercars την επόμενη χρονιά. Το Project GTP Hypercar αναμένεται να κάνει ντεμπούτο στις 24 Ώρες της Daytona το 2022 και θα συμμετάσχει στο WEC και στο πρωτάθλημα αντοχής της IMSA.

Το σετ κανονισμών LMDh προβλέπει τη χρήση σασί κατασκευαστή της LMP2. Όπως συνέβη και με το αγωνιστικό DPi, έτσι και το νέο της αγωνιστικό πρωτότυπο εξελίχθηκε έχοντας ως βάση σασί της Dallara. Παρόλο που η Αμερικανική δεν έχει κάνει γνωστά τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, βάσει κανονισμών θα χρησιμοποιεί υβριδικό σύστημα που θα δίνει επιπλέον ιπποδύναμη στους πίσω τροχούς.

Save the date: The Project GTP Hypercar that previews the third-generation prototype race car is coming June 9th. pic.twitter.com/TeBVxF47jJ