Πρώτη η Honda στις ταξινομήσεις δικύκλων το 2025 στην Ελλάδα και ηγετική παρουσία σε Ευρώπη και παγκοσμίως.

Στην κορυφή της ελληνικής αγοράς δικύκλων βρέθηκε το 2025 η Honda Motorcycles, με τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη να ανακοινώνει την κατάκτηση της πρώτης θέσης στις ταξινομήσεις.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, συνολικά 15.761 πελάτες επέλεξαν μοντέλα Honda μέσα στη χρονιά, επιβεβαιώνοντας την εμπορική δυναμική της μάρκας στην ελληνική αγορά.

Πρωτιά σε Ελλάδα, Ευρώπη και παγκοσμίως

Η Honda διατηρεί ηγετική θέση και σε διεθνές επίπεδο, καθώς παραμένει πρώτη παγκοσμίως αλλά και στην Ευρώπη στις πωλήσεις μοτοσυκλετών. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, μία στις πέντε μοτοσυκλέτες που πωλήθηκαν το 2025 έφερε το σήμα της Honda.

Τεχνολογία και γκάμα

Η εμπορική επίδοση αποδίδεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η ευρεία γκάμα μοντέλων που καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες και ανάγκες, καθώς και η αξιοποίηση τεχνολογιών που διευκολύνουν την καθημερινή χρήση.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το σύστημα διπλού συμπλέκτη DCT και το e-clutch, ενώ έμφαση δίνεται και στα συστήματα ασφάλειας, στην αξιοπιστία και στη διατήρηση μεταπωλητικής αξίας.

Με τα δεδομένα του 2025, η Honda Motorcycles εδραιώνει τη θέση της στην ελληνική αγορά δικύκλων, διατηρώντας πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία.

Περισσότερα για τα μοντέλα της Honda στην Ελλάδα μπορείτε να δείτε εδώ.