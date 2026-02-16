Το ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 ξεκινά με το ηλεκτρικό Opel Mokka GSE Rally, 281 ίππους ιπποδύναμης και επτά αγώνες σε έξι χώρες.

Η αντίστροφη μέτρηση για το ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 έχει ξεκινήσει, με τρεις μήνες να απομένουν έως την επίσημη έναρξη της νέας σεζόν. Το ηλεκτρικό κύπελλο ενιαίου τύπου της Opel εισέρχεται σε νέα φάση, με το ολοκαίνουργιο Mokka GSE Rally να τίθεται στη διάθεση των ομάδων και να συγκεντρώνει ήδη έντονο ενδιαφέρον από οδηγούς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Νέο αγωνιστικό, νέοι κανονισμοί

Το Mokka GSE Rally αποτελεί το νέο «Grand Sport Electric» αγωνιστικό της Opel και θα συμμετάσχει στο πρώτο παγκοσμίως ηλεκτρικό κύπελλο rally με κοινό αυτοκίνητο. Αποδίδει έως 281 ίππους και 345 Nm ροπής, με το πλαίσιο να έχει ρυθμιστεί ειδικά για αγωνιστική χρήση.

Σύμφωνα με την Opel Motorsport, 26 οδηγοί από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες είχαν ήδη την ευκαιρία να δοκιμάσουν το νέο μοντέλο σε ειδική εκδήλωση, με τις πρώτες ενδείξεις να επιβεβαιώνουν την ανταγωνιστική του δυναμική ενόψει του 2026.

Το πρόγραμμα εξέλιξης προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος και θα ολοκληρωθεί την άνοιξη, ενώ το αγωνιστικό θα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τους νέους κανονισμούς eRally5. Η παράδοση των αυτοκινήτων στις ομάδες έχει προγραμματιστεί για το δεύτερο μισό του Απριλίου.

Επτά αγώνες σε έξι χώρες

Το αγωνιστικό ημερολόγιο του 2026 περιλαμβάνει επτά αγώνες σε έξι διαφορετικές χώρες, με πρεμιέρα το ELE Rally στην περιοχή του Eindhoven στην Ολλανδία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

29–30 Μαΐου: ELE Rally – Eindhoven (Ολλανδία) 13–14 Ιουνίου: Rallye Vosges Grand-Est – Gérardmer (Γαλλία) 17–18 Ιουλίου: Rallye Weiz (Αυστρία) 14–15 Αυγούστου: ADAC Saarland-Palatinate Rally – St. Wendel (Γερμανία) 25–26 Σεπτεμβρίου: ADAC Rallye Stemweder Berg – Lübbecke (Γερμανία) 17–18 Οκτωβρίου: Rally Sanremo (Ιταλία) 28–29 Νοεμβρίου: Rallye Spa (Βέλγιο)

Ξεχωριστή θέση στο καλεντάρι έχει η συμμετοχή στο ιστορικό Rally Sanremo, που αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες διοργανώσεις στο ευρωπαϊκό rally.

Με την προετοιμασία να βρίσκεται στην τελική της φάση και το ενδιαφέρον των πληρωμάτων να ενισχύεται, το ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 εισέρχεται σε μια σεζόν που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους ηλεκτρικούς αγώνες rally σε διεθνές επίπεδο, με σαφή στόχο τη συνέχιση της τεχνολογικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.