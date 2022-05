Η γαλλική φίρμα επιβεβαίωσε το αγωνιστικό της πρόγραμμα για το 2022, στην επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια των αγώνων αντοχής.

Επιτέλους πρεμιέρα! Η Peugeot έκανε τα αποκαλυπτήρια του Hypercar της το οποίο βάφτισε 9X8 και τα έκανε στην πίστα του Πορτιμάο της Πορτογαλίας όπου πραγματοποιεί δοκιμές εξέλιξης. Το αγωνιστικό θα συμμετάσχει στην κατηγορία Hypercar του WEC και το το ντεμπούτο του αναμένεται να το κάνει στον αγώνα της Μόντσα στις 10 Ιουλίου.

Το γαλλικό θηρίο ήταν προγραμματισμένο αρχικά να συμμετάσχει στις 24 Ώρες Λε Μαν, όμως η Peugeot δεν ήθελε να περάσει από τη διαδικασία ομολογκαρίσματος πριν ολοκληρώσει το πρόγραμμα δοκιμών που ήθελε. Εφόσον το αγωνιστικό περάσει από τη διαδικασία αυτή, δεν μπορεί να την πραγματοποιήσει ξανά για 5 χρόνια.

Το 9X8 Hypercar θα είναι βαμμένο σε ματ γκρι και μαύρο χρώμα και διατηρεί τον εκκεντρικό σχεδιασμό που είχαμε δει στις render φωτογραφίες. Λόγω του διαφορετικού σχεδιασμού του, χρειάστηκε πολλά χιλιόμετρα δοκιμών, ώστε να τελειοποιηθεί η αεροδυναμική του απόδοση. Η απουσία της πίσω αεροτομής είναι το στοιχείο που ξεχωρίζει, με την παραγωγή κάθετης δύναμης να γίνεται από το πάτωμα. Η Peugeot βάσισε το αγωνιστικό της στο σετ κανονισμών Le Mans Hypercar, κάτι που της δίνει την απόλυτη ελευθερία στην αεροδυναμική και τα μηχανικά μέρη του.

Στην καρδιά του 9X8 βρίσκεται ένας bi-turbo κινητήρας 2,6 λίτρων που αποδίδει 788 ίππους. Ο ηλεκτροκινητήρας που δίνει κίνηση στους εμπρός τροχούς προσθέτει ακόμη 271 άλογα, με τη συνολική απόδοση να ξεπερνά τους 1.100 ίππους, με το αγωνιστικό να ζυγίζει 1.030 κιλά.

Στο WEC η Peugeot Sport θα αγωνιστεί με τους αριθμούς 93 και 94 προς τιμήν των δύο νικών της στο Λε Μαν - το 1993 και το 1994. Οδηγοί της ομάδας θα είναι οι Λοΐκ Ντιβάλ, Τζέιμς Ρόσιτερ, Πολ Ντι Ρέστα, Ζαν Ερίκ Βερν, Γκουστάβο Μενέζες και Μίκελ Γένσεν. Στο lineup της βρισκόταν ο Κέβιν Μάγκνουσεν, ο οποίος όμως άφησε τη θέση του όταν προέκυψε η αναπάντεχη επιστροφή του στη Formula 1 με τη Haas.

Η Peugeot θα πλαισιώσει στο WEC τις Toyota Gazoo Racing, Alpine και Glickenhaus. Το 2023 αναμένεται να μπουν στο παιχνίδι στην κατηγορία Hypercar και οι Ferrari, Porsche, Cadillac, Acura/Honda και BMW.

