H BMW θα αποκαλύψει σύντομα το Hypercar της

Η γερμανική φίρμα ετοιμάζεται να παρουσιάσει το νέο της αγωνιστικό πρωτότυπο, με το οποίο θα επιστρέψει στα... μεγάλα σαλόνια των αγώνων αντοχής.

Λίγες ημέρες απέμειναν μέχρι η BMW να κάνει τα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου της Hypercar. Πρόκειται για το πρώτο της πρωτότυπο έπειτα από την V12 LMR που συμμετείχε σε αγώνες αντοχής μέχρι το 2000. Το αγωνιστικό γνώρισε τεράστια επιτυχία, κερδίζοντας τις 24 Ώρες Λε Μαν το 1999.

Το νέο Hypercar έχει βασιστεί στο σετ των κανονισμών LMDh και θα είναι σε θέση να αγωνιστεί απέναντι στα Le Mans Hypercar στην κορυφαία κατηγορία του WEC και της IMSA. Όπως ανακοίνωσε μέσω των social media της, η BMW θα το αποκαλύψει στις 6 Ιουνίου.

Spot on the #BMWM LMDh car!



Take a first look on 6th of June!

#IMSA