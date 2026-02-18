Η Citroën Racing πήρε βαθμούς στον 4ο και 5ο της Formula E για το 206 οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Με συγκομιδή πολύτιμων βαθμών και σημαντικά δεδομένα ενόψει συνέχειας, ολοκληρώθηκε για τη Citroën Racing ο διπλός νυχτερινός αγώνας της Formula E στην πίστα Corniche της Τζέντα, που φιλοξένησε τον 4ο και 5ο γύρο του πρωταθλήματος.

Η σαουδαραβική διαδρομή, μήκους 3.001 μέτρων, έθεσε αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο στρατηγικής και διαχείρισης ενέργειας, ιδιαίτερα με την παρουσία του Pit Boost και των υποχρεωτικών περιόδων Attack Mode.

Αγώνας 1: Διπλός τερματισμός στους βαθμούς

Στον πρώτο αγώνα, η Citroën Racing κατέγραψε διπλό τερματισμό στη δεκάδα. Ο Νικ Κάσιντι πραγματοποίησε εντυπωσιακή ανάκαμψη από τη 13η θέση της εκκίνησης, τερματίζοντας 6ος, αξιοποιώντας καθυστερημένη αλλά αποτελεσματική ενεργοποίηση του Attack Mode στους τελευταίους γύρους.

Ο Ζαν-Ερίκ Βερνιέ, στον 150ό του αγώνα στη Formula E, εκκίνησε 8ος και τερμάτισε στην ίδια θέση, παρά τεχνικό ζήτημα που επηρέασε τη διαχείριση ενέργειας. Το αποτέλεσμα χάρισε βαθμούς στην ομάδα και διατήρησε τον Κάσιντι σε υψηλή θέση στη βαθμολογία οδηγών.

Η ιδιαιτερότητα του πρώτου νυχτερινού αγώνα της σεζόν, σε συνδυασμό με το Pit Boost και τη μοναδική εξάλεπτη περίοδο Attack Mode, κατέστησε καθοριστική τη στρατηγική ακρίβεια και τον σωστό χρονισμό.

Αγώνας 2: Στρατηγικές δυσκολίες

Στον 5ο γύρο, η εικόνα ήταν πιο σύνθετη. Παρά τις θετικές ενδείξεις από τις κατατακτήριες, ο Βερνιέ εκκίνησε από την 5η θέση και τερμάτισε 9ος, έπειτα από αγώνα όπου η στρατηγική διαχείρισης ενέργειας αποδείχθηκε καθοριστική.

Ο Κάσιντι, που ξεκίνησε 8ος, ενεπλάκη σε έντονες μάχες και ακολούθησε διαφορετική στρατηγική, η οποία δεν απέδωσε στο τελικό στάδιο του αγώνα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στη 16η θέση μετά από 30 γύρους.

Η χάραξη της Τζέντα, με γρήγορα τμήματα και έντονες ζώνες φρεναρίσματος, απαιτεί λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας. Σε έναν αγώνα όπου ο χρόνος ενεργοποίησης του Attack Mode μπορεί να μεταβάλει το αποτέλεσμα, η εκτέλεση της στρατηγικής αποδείχθηκε κρίσιμη.

Δηλώσεις: Ανάμεικτα συναισθήματα

Ο επικεφαλής της ομάδας, Σιρίλ Μπλε, χαρακτήρισε θετικό τον 4ο γύρο με διπλή παρουσία στους βαθμούς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπήρχε περιθώριο για καλύτερο αποτέλεσμα. Για τον 5ο γύρο, αναγνώρισε ότι η στρατηγική δεν βελτιστοποιήθηκε πλήρως, γεγονός που επηρέασε την τελική εικόνα.

Ο Κάσιντι στάθηκε στη θετική συγκομιδή βαθμών στον πρώτο αγώνα, παραδεχόμενος όμως ότι η ομάδα αναζητά ακόμη επιπλέον ρυθμό. Για τον δεύτερο αγώνα, τόνισε ότι το αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τις δυνατότητες του μονοθεσίου.

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του Βερνιέ, ο οποίος αναφέρθηκε στο τεχνικό πρόβλημα διαχείρισης ενέργειας στον πρώτο αγώνα και παραδέχθηκε ότι στον δεύτερο η στρατηγική δεν λειτούργησε όπως είχε σχεδιαστεί.

Επόμενος σταθμός: Μαδρίτη

Η 12η σεζόν της Formula E συνεχίζεται με τον 6ο γύρο στη Μαδρίτη, στις 21 Μαρτίου. Για τη Citroën Racing, ο επόμενος αγώνας αποτελεί ευκαιρία αξιοποίησης των συμπερασμάτων από την Τζέντα, με στόχο πιο ανταγωνιστικά αποτελέσματα στη συνέχεια του πρωταθλήματος.