Οι Τζοάν Μιρ και Άλεξ Ρινς είναι σοκαρισμένοι και απογοητευμένοι από την επικείμενη αποχώρηση της Suzuki από το MotoGP.

Λίγα 24ωρα μετά το τέλος του Grand Prix Ισπανίας όπου θριάμβευσε η Ducati, διέρρευσαν πληροφορίες πως η Suzuki αποφάσισε να αποχωρήσει από το MotoGP. Η φήμη αυτή πήρε έντονες διαστάσεις, με την Dorna να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς το ιαπωνικό εργοστάσιο ότι δεν αποφασίζει μόνο του το μέλλον του στο θεσμό.

Όμως στο πλαίσιο του Grand Prix Γαλλίας, με επίσημη ανακοίνωση, η Suzuki επιβεβαίωσε πως ψάχνει δίοδο να αποχωρήσει από το MotoGP. Αυτό θα συμβεί στο τέλος του 2022 κι αυτό παράλληλα βγάζει στην αγορά τους Τζοάν Μιρ και Άλεξ Ρινς ως free agents.

O παγκόσμιος πρωταθλητής του 2020 Τζοάν Μιρ αναφέρθηκε στην αποχώρηση των «μπλε» από το πρωτάθλημα: «Είναι μία κατάσταση που κανένας δεν θέλει να ακούει. Δουλεύουμε πολύ καιρό στο πρότζεκτ αυτό, έχουμε δώσει όλοι τα πάντα για τη Suzuki και πρέπει τώρα να αποχωριστούμε ο ένας τον άλλο. Είναι δύσκολο όχι μόνο για εμένα, αλλά και για την ομάδα. Δεν είναι κάτι εύκολο. Ως αναβάτης το μόνο που μπορώ να κάνω, είναι να τελειώσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν. Δεν ξέρω πότε θα έχω νέα για το μέλλον μου, είμαι πλέον επίσημα στην αγορά. Δεν είναι κάτι που περίμενα. Ο μάνατζέρ μου θα κάνει καλή δουλειά πιστεύω».

Από τη μεριά του, ο Άλεξ Ρινς, αποκάλυψε ότι ξέσπασε σε κλάματα στο άκουσμα της είδησης ότι η Suzuki θα φύγει από το MotoGP: «Οι τελευταίες μέρες ήταν πολύ δύσκολες. Μας ενημέρωσαν στη Χερέθ, είχαμε σοκαριστεί. Κανένας δεν το περίμενε, ήταν μια δύσκολη στιγμή. Θα δούμε τι θα φέρει το μέλλον, πρέπει τώρα να δώσουμε το 100% γιατί δεν πρόκειται να οδηγήσουμε στις πίστες τη μοτοσικλέτα της Suzuki. Δεν ξέρω τι με περιμένει στο μέλλον μου, ο μάνατζερ μου ήρθε εδώ στη Γαλλία».

Αυτό το τριήμερο το MotoGP θα αγωνιστεί στο Λε Μαν της Γαλλίας για τον έβδομο αγώνα του πρωταθλήματος στο 2022. Ακολουθήστε τη δράση του Grand Prix Γαλλίας στο gMotion by Gazzetta με LIVE στον αγώνα της Κυριακής.

The world keeps turning, the race weeks keep coming. Let’s go guys! 💪🏼💙💪🏼 @MotoGP #FrenchGP pic.twitter.com/5ghT03TJwb