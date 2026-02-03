Σαν Σήμερα: Οριστικοποιήθηκε το τέλος της Jordan (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Το σαββατοκύριακο ολοκληρώνεται και ήρθε η στιγμή για το ταξίδι μας στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στη Formula 1, η ιστορική ομάδα της Jordan άλλαξε για πάντα πριν από 20 ολόκληρα χρόνια, ενώ η Mercedes προχώρησε σε μία ιστορικής σημασίας κίνηση για εξαγορά μετοχών της McLaren. Επιπλέον για πρώτη και μοναδική φορά έγινε Grand Prix Βραζιλίας στην πρωτεύουσα, Μπραζίλια.

Ήρθε η ώρα για το ταξίδι μας στο παρελθόν και στα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα, Σαν Σήμερα, 3/2, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1957, γεννήθηκε ο Τσίκο Σέρα. Ο Βραζιλιάνος εισήλθε στη Formula 1 το 1981, με την ομάδα των αδερφών Φιτιπάλντι, όντας ήδη πρωταθλητής στη Βρετανική F3. Ωστόσο, τα μονοθέσιά της βραζιλιάνικης ομάδας ήταν αρκετά αργά και δεν του επέτρεψαν να προκριθεί σε Grand Prix.



Όταν κατάφερνε να προκρίνεται σε αγώνες, ο Σέρα έκανε αξιοπρεπείς εμφανίσεις και κατάφερε να βαθμολογηθεί στο Βέλγιο το 1982, με μια 6η θέση. Το 1983 μεταπήδησε στην Arrows αλλά αντικαταστάθηκε από τον Τιερί Μπουτσέν μετά από μόλις πέντε αγώνες και η καριέρα του στην F1 έλαβε τέλος.

Σαν σήμερα το 1974, η πόλη της Μπραζίλια φιλοξένησε για μοναδική φορά στα χρονικά ένα Grand Prix της Formula 1, στο Αυτοκινητοδρόμιο Εμίλιο Μέντικι. Ο συγκεκριμένος μη-πρωταθληματικός αγώνας έμεινε γνωστός ως «Grande Premio Presidente Emílio Médici», προς τιμήν του τέως προέδρου της Βραζιλίας που χρηματοδότησε την όλη προσπάθεια διοργάνωσης και δημιουργίας του σιρκουί πόλης. Ο Έμερσον Φιτιπάλντι πήρε μια άνετη νίκη, παρά τα προβλήματα στην τροφοδοσία καυσίμου. Ο Τζόντι Σέκτερ τερμάτισε δεύτερος παρά τους έντονους κραδασμούς στην Tyrrell του, ενώ ο Αρτούρο Μερζάριο κατέλαβε την τρίτη θέση με μια Iso-Marlboro του Φρανκ Ουίλιαμς.

Σαν σήμερα το 2000, η Mercedes αγόρασε το 40% της McLaren, ενισχύοντας την παρουσία της στην ομάδα της Formula 1. H γερμανική φίρμα παρείχε κινητήρες στην ομάδα του Ουόκινγκ από το 1995 και μέρος της συμφωνίας ήταν να κατασκευάσουν από κοινού σπορ αυτοκίνητα δρόμου. Αυτό έγινε πράξη και το 2003 παρουσιάστηκε η εντυπωσιακή Mercedes SLR McLaren. Το 2009 η McLaren αποφάσισε να ξεκινήσει παραγωγή δικών της αυτοκινήτων, ενώ η Mercedes την είσοδό της στη Formula 1 με δική της ομάδα, πράγμα που συνέβη το 2010. Έτσι, η βρετανική φίρμα ανέκτησε σταδιακά το 40% των μετοχών της που είχαν οι Γερμανοί.

Σαν σήμερα το 2006, η ομάδα της Jordan –μετονομασμένη πλέον ως Midland– παρουσίασε το νέο της μονοθέσιο για τη νέα σεζόν στη Formula 1. Η Midland M16 τροφοδοτήθηκε από κινητήρες της Toyota και προσέλκυσε αρκετά βλέμματα λόγω του όμορφου χρωματισμού της. Η απόδοσή της, παραδόξως, δεν ήταν απολύτως κακή. Παρόλο που οι Κρίστιαν Άλμπερς και Τιάγκο Μοντέιρο απέτυχαν να βαθμολογηθούν, η Midland απέφυγε συχνά τις τελευταίες θέσεις του grid, τις οποίες μονοπώλησε κυρίως η Super Aguri.



Η εν λόγω ομάδα δεν άντεξε στο χρόνο, καθώς πουλήθηκε εκείνη τη χρονιά στην ολλανδική Spyker, η οποία με τη σειρά της μετεξελίχθηκε στην Force India το 2008. Σήμερα αγωνίζεται με το όνομα της Aston Martin και «καπετάνιο» τον Καναδό δισεκατομμυριούχο, Λόρενς Στρολ.

Σαν σήμερα το 2019, ολοκληρώθηκε ο επίσης παραδοσιακός αγώνας 12 ωρών του Μπάθαρστ, στην επιβλητική πίστα του Μάουντ Πανοράμα. Το συγκεκριμένο event προσέφερε ένα επικό φινάλε, με τη νίκη να καταλήγει στην Porsche 911 GT3 R της Earl Bamber Motorsport, την οποία μοιράστηκαν οι Ματ Κάμπελ, Ντένις Όλσεν και Ντιρκ Βέρνερ. Το πλήρωμα βρέθηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ύστερα από την ηρωική προσπάθεια του νεαρού Αυστραλού Κάμπελ, ο οποίος προσπέρασε στα τελευταία λεπτά την Aston Martin V12 Vantage των Τζέικ Ντένις, Μάρβιν Κιρχέφερε και Ματιέ Βαξιβιέ.

Φωτογραφίες: panucor/twitter-Χ, crystalracing/twitter-Χ