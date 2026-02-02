Το πρώτο χειμερινό τεστ της Formula 1 για το 2026 έχει περάσει στην ιστορία και τα δεδομένα που μας έδωσε μας οδηγούν στα παρακάτω συμπεράσματα.

Στη Βαρκελώνη της Ισπανίας πραγματοποιήθηκε το πρώτο τεστ δοκιμών της νέας γενιάς μονοθεσίων της Formula 1. Για πρώτη φορά ομάδες και οδηγοί βρέθηκαν στην πίστα ώστε να δοκιμάσουν και αξιολογήσουν τα μονοθέσιά τους ενόψει της μαραθώνιας σεζόν 24 Grand Prix και 6 Αγώνων Σπριντ.

Ο Λιούις Χάμιλτον σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο πενθήμερο τεστ, με τον οδηγό της Ferrari να γράφει την επίδοση στα τελευταία λεπτά της 5ης ημέρας. Πρόκειται όμως για μία επίδοση χειμερινών δοκιμών και οι ομάδες πρωτίστως δεν κοιτάζουν τους χρόνους. Πέρα από την κατάταξη, μπορέσαμε να βγάλουμε το πρώτο πόρισμα για τη νέα εποχή της Formula 1.

Some first outings and fresh looks during Shakedown week 👀#F1 pic.twitter.com/rnZIWCy8CA — Formula 1 (@F1) February 1, 2026

Η αξιοπιστία στο επίκεντρο

Από την πρώτη κιόλας ημέρα των δοκιμών ήταν εμφανές πως η πλειονότητα των ομάδων και κατασκευαστών μπορούσε να… γράψει αμέσως πολλά χιλιόμετρα. Αυτό ήταν κάτι που δεν περίμεναν ούτε οι ίδιοι οι κατασκευαστών και ενόψει της νέας σεζόν η Formula 1 φοβόταν μια επανάληψη του 2014, με τις ομάδες να μην μπορούν να βγουν στην πίστα για ώρες ή και για μέρες. Αν το έκαναν, ήταν σύνηθες φαινόμενο να αντιμετωπίζουν μηχανικά προβλήματα.

Adrian Newey's first Aston Martin, the AMR26, hits the track in the Barcelona Shakedown! 🤩👀#F1 pic.twitter.com/ytWJSs0s2F — Formula 1 (@F1) January 29, 2026

Οι νέες μονάδες ισχύος προδιαγραφών 2026 έκαναν από την πρώτη μέρα τριψήφιο αριθμό γύρων, κάτι που χαροποιεί άπαντες. Αν για τις Mercedes και Ferrari αυτό είναι ενθαρρυντικό, για τη Red Bull Racing είναι εντυπωσιακό. Από φέτος η αυστριακή ομάδα αγωνίζεται με εξ’ ολοκλήρου δικό της κινητήρα, ο οποίος εξελίχθηκε με τη συνεισφορά της Ford.

H Audi αντιμετώπισε περισσότερα προβλήματα αξιοπιστίας από άλλες ομάδες, όμως αυτό οφείλεται κυρίως στη νεότητα του project, το οποίο παίρνει ακόμα μορφή. Το ίδιο ισχύει για την Cadillac, η οποία έχει στηθεί από το μηδέν και ακόμη προσαρμόζεται στα δεδομένα της Formula 1.

2026, but illustrated the old fashioned way... 🤩✍️



Here's what's new about our new era! 👇#F1 pic.twitter.com/r9GpHC6Ckl — Formula 1 (@F1) January 31, 2026

Όσο για την Aston Martin Honda, τα πράγματα ίσως δεν είναι όσο καλά θα ήθελαν. Η καθυστερημένη άφιξη στη Βαρκελώνη μόνο καλό σημάδι δεν είναι, με τους «πράσινους» να είναι ήδη πολλά χιλιόμετρα πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Πρέπει να λύσουν και να απαντήσουν πολλά ερωτήματα στις δοκιμές του Μπαχρέιν.

Οι χρόνοι δεν έχουν σημασία

Μπορεί να είδαμε τις Ferrari, Mercedes και McLaren με διαφορά μόλις 0,2 δλ, ωστόσο δεν σημαίνει τίποτα αυτή τη στιγμή. Είναι σίγουρα μια επιβεβαίωση πως ορισμένες ομάδες είναι σε θέση να πιέσουν από την πρώτη κιόλας στιγμή τα μονοθέσιά τους, αλλά όλα συμπεριλαμβάνονται σε ένα πρόγραμμα εκμάθησης που έχουν ορίσει ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα μονοθέσιά τους.

Το ζήτημα είναι η αξιολόγηση, η συλλογή δεδομένων και σωστών δεδομένων, διότι έτσι θα μπορέσουν να λύσουν προβλήματα, να βρουν κατεύθυνση με το set-up και την εξέλιξη στο εργοστάσιο. Οι ομάδες μπορούν να δοκιμάσουν οτιδήποτε και αυτός είναι ο σκοπός των δοκιμών. Μπορεί τα παραπάνω να «ακούγονται» απλά, όμως πρόκειται για ιδιαίτερα περίπλοκες διαδικασίες, οι οποίες απαιτούν χρόνο, τακτική και υπομονή.

Είναι όμως ο ταχύτερος χρόνος της Βαρκελώνης ο απόλυτος χρόνος που μπορούν να κάνουν τα μονοθέσια; Η απάντηση είναι όχι, διότι βρίσκονται ακόμη σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο.

Getting to grips with mixed track conditions in the Barcelona Shakedown this week! ☔️#F1 pic.twitter.com/bwf7NQtl9r — Formula 1 (@F1) January 29, 2026

Ποιος έχει το πλεονέκτημα;

Στη σημερινή Formula 1 δεν υπάρχουν τα λεγόμενα «underdogs». Δεν μπορεί μια ομάδα του midfield να κάνει κάτι αντίστοιχο της Brawn GP το 2009 και να βρεθεί ξαφνικά στην 1η θέση. Οι κορυφαίες ομάδες θα είναι μπροστά και δεν είναι καθόλου παράξενο πως στη Βαρκελώνη στο 1-2-3 είδαμε τις Ferrari, Mercedes και McLaren. Αυτές περιμένουμε στις μπροστά θέσεις στη χρονιά εκτός απροόπτου, όμως δεν προδικάζουμε πως θα είναι απαραίτητα με αυτή τη σειρά, ούτε μπορούμε ακόμα να κρίνουμε τη μεταξύ τους διαφορά. Αυτό θα το δούμε αφού ξεκινήσει το πρωτάθλημα.

Barcelona Shakedown ✅



A huge shift by the team trackside and back in Brackley and Brixworth 💪 pic.twitter.com/jY5nXqcoKK January 30, 2026

Red Bull, Audi και Honda ακόμα… ψάχνονται

Ο λόγος που η Red Bull Racing δεν είναι στην εξίσωση είναι καθαρά λόγω κινητήρα. Το εργοστάσιο του Μίλτον Κινς μπορεί να δημιουργήσει ένα ταχύτατο μονοθέσιο, όμως είναι κόντρα στη λογική να περιμένουμε από την πρώτη κιόλας χρονιά τον κινητήρα της να συναγωνίζεται στα ίσα αυτούς των Ferrari και Mercedes. Ναι, οι τεχνικοί του RBPT εργάζονταν στη Formula 1, με τη συντριπτική τους πλειονότητα να είναι από τις Honda και Mercedes. Υπάρχει λοιπόν το «know how», όμως αυτό δεν σημαίνει πως ένα τόσο καινούργιο project μπορεί να πετύχει με το… καλημέρα. Από πλευράς αξιοπιστίας στη Βαρκελώνη ωστόσο πήραν 10 με τόνο.

Η Audi από την άλλη έχει στο δυναμικό της στελέχη που είναι χρόνια στη Formula 1, ωστόσο το προσωπικό της σε αντίθεση με τη Red Bull δεν έχει το «know how». Αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο μειονέκτημα και το γνωρίζουν καλά στο γερμανικό εργοστάσιο και από την περασμένη χρονιά συνιστούν υπομονή.

Όσο για τη Honda, οι Ιάπωνες είχαν ίσως την καλύτερη μονάδα ισχύος μέχρι το 2025, όμως δύσκολα θα συνεχίσουν σε αυτό το μοτίβο. Πέρα από τις δικές τους ανησυχητικές δηλώσεις, η εξέλιξη του κινητήρα άργησε να ξεκινήσει σημαντικά σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το αν κάλυψαν ή όχι το χάσμα μένει να αποδειχθεί και ένα γρήγορο μονοθέσιο από μόνο του δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Το Μπαχρέιν θα πει πολλές αλήθειες

Ακολουθούν άλλες 6 ημέρες δοκιμών, δύο τριήμερα στο Μπαχρέιν (11-13 και 18-20 Φεβρουαρίου. Εκεί θα μάθουμε και θα δούμε περισσότερα πράγματα. Οι διαφορετικές ατμοσφαιρικές συνθήκες θα παίξουν το ρόλο τους, με την αντοχή των νέων κινητήρων να δοκιμάζεται όχι τους 8 βαθμούς Κελσίου, αλλά στους 25 βαθμούς Κελσίου.

Μην ξεχνάμε πως κάποιες ομάδες πιθανότατα δεν έτρεξαν με τα καύσιμα του 2026 στη Βαρκελώνη, κάτι που επέτρεψε η FIA. Δεν γνωρίζουμε ποιοι το έκαναν και αν το έκαναν, όμως στο Μπαχρέιν δεν θα συμβεί κάτι ανάλογο. Αυτό μπορεί να αλλάξει πολλά, με την αξιοπιστία και την απόλυτη απόδοση να είναι στο επίκεντρο.

Αυτή θα είναι η πρώτη ευκαιρία για τις ομάδες να παρουσιάσουν τα πρώτα τους πακέτα αναβαθμίσεων. Τα μαθήματα από τη Βαρκελώνη θα είναι σημαντικά και κάθε νέο εξάρτημα θα μαγνητίζει τους φωτογραφικούς φακούς που θα βρίσκονται στην πίστα.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το πρωτάθλημα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, με τις ομάδες να εστιάζουν κυρίως στους εαυτούς τους και μετά στον ανταγωνισμό.