Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα καθαρίζουν τον αέρα των πόλεων

Νέα μελέτη από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ συνδέει την αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων με τη μείωση της ρύπανσης από διοξείδιο του αζώτου.

Η συζήτηση για το αν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (EV) προσφέρουν άμεση βελτίωση στο τοπικό περιβάλλον των πόλεων φαίνεται να κλείνει οριστικά. Ερευνητές του USC χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης από την περίοδο 2019-2023 για να μετρήσουν τα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου (NO2) σε γειτονιές της Καλιφόρνια, συσχετίζοντάς τα με τις ταξινομήσεις οχημάτων μηδενικών ρύπων.

Το διοξείδιο του αζώτου είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους ρύπους που παράγονται από την καύση ορυκτών καυσίμων, καθώς ευθύνεται για αναπνευστικά προβλήματα, άσθμα και καρδιαγγειακές παθήσεις. Η μελέτη έδειξε ότι στις περιοχές όπου αυξήθηκε η διείσδυση των ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων, η συγκέντρωση του NO2 σημείωσε αισθητή πτώση, επιβεβαιώνοντας ότι η καθαρή ατμόσφαιρα δεν είναι απλώς μια θεωρία, αλλά μια πραγματικότητα που συμβαίνει ήδη.

Η δύναμη των αριθμών και τα δορυφορικά δεδομένα

Τα ευρήματα είναι εντυπωσιακά: για κάθε 200 νέα ηλεκτρικά οχήματα που προστίθενται σε μια γειτονιά, τα επίπεδα του NO2 μειώνονται κατά 1,1%. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το όργανο TROPOMI, το οποίο ανιχνεύει το αέριο στην ατμόσφαιρα μέσω της αντανάκλασης του ηλιακού φωτός, εξασφαλίζοντας ακρίβεια που δεν ήταν εφικτή στο παρελθόν μόνο με τους επίγειους σταθμούς μέτρησης.

Μάλιστα, η μελέτη έλαβε υπόψη και την περίοδο της πανδημίας, εξαιρώντας το 2020 από τα δεδομένα για να διασφαλιστεί ότι η μείωση της ρύπανσης οφείλεται στην αλλαγή του στόλου των οχημάτων και όχι στον γενικό περιορισμό των μετακινήσεων. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι οι γειτονιές που πρόσθεσαν περισσότερα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα είδαν την ατμοσφαιρική ρύπανση να αυξάνεται, σε αντίθεση με εκείνες που επέλεξαν την ηλεκτροκίνηση.

Μια ανάσα για τις πυκνοκατοικημένες περιοχές

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό The Lancet Planetary Health, υπογραμμίζει ότι ακόμα και με το σημερινό, σχετικά μικρό ποσοστό ηλεκτρικών οχημάτων (το μερίδιο αγοράς στην Καλιφόρνια αυξήθηκε από 2% σε 5% κατά τη διάρκεια της μελέτης), οι διαφορές είναι μετρήσιμες. Αυτό δίνει μια σαφή εικόνα για το τι πρόκειται να συμβεί όταν η ηλεκτροκίνηση κυριαρχήσει πλήρως στους δρόμους.

Για τους κατοίκους των αστικών κέντρων, όπου τα καυσαέρια συσσωρεύονται στο επίπεδο του δρόμου, η είδηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν αφορά μόνο τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο για το κλίμα, αλλά και την άμεση προστασία της δημόσιας υγείας στις τοπικές κοινότητες, μειώνοντας τους ρύπους που εισπνέουμε καθημερινά.