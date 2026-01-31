Άλλη μία μεταγραφική «βόμβα» αναμένεται να πυροδοτηθεί εντός της φετινής σεζόν του MotoGP και αφορά τον αναβάτη της KTM.

H φετινή Silly Season του MotoGP ενδέχεται να αποδειχθεί μία από τις πιο συναρπαστικές και ανατρεπτικές της σύγχρονης ιστορίας. Με τον Φάμπιο Κουαρταραρό να είναι έτοιμος να πάει στη Honda και τον Χόρχε Μαρτίν στη Yamaha, μία ακόμη μετακίνηση αναβάτη φαίνεται πως θα ταράξει τα νερά.

Σύμφωνα με το motorsport.com, o Πέδρο Ακόστα αναμένεται να γίνει αναβάτης της Ducati το 2027 αφήνοντας την KTM για την οποία οδηγεί από το ξεκίνημα της καριέρας του στο MotoGP.

To «deal» έκλεισε

Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα η συμφωνία Ducati και Ακόστα θεωρείται ουσιαστικά δεδομένη. Το μόνο που απομένει είναι η οριστικοποίηση των τελευταίων όρων στο νέο συμβόλαιο του Μαρκ Μάρκεθ, προκειμένου να ξεκινήσει η αλληλουχία των επίσημων ανακοινώσεων, πιθανότατα πριν τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν 2026.

Ήδη, ισπανικά μέσα όπως η AS κάνουν λόγο για αποχώρηση του Ακόστα από την KTM και άμεση ένταξή του στο εργοστασιακό σχήμα της Ducati.

Ο Μπανάια στον… πάγο

Ο Ακόστα, εφόσον επισημοποιηθεί το «deal» με την Ducati θα αντικαταστήσει τον δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Πέκο Μπανάια. Πηγές αναφέρουν ότι το περιβάλλον του Ιταλού αναζητά εναλλακτικές επιλογές, με πιθανότερο σενάριο τη μετακίνησή του σε μία από τις VR46 Ducati, ώστε να παραμείνει εντός της οικογένειας της ιταλικής μάρκας.

Ωστόσο, δεν αποκλείονται και πιο ριζικές λύσεις, όπως συνεργασία με τη Yamaha δίπλα στον Χόρχε Μαρτίν ή ακόμη και μια προσπάθεια της Honda να δημιουργήσει ένα «υπερδίδυμο» με Κουαρταραρό και Μπανάια. Στο κάδρο παραμένει και η Aprilia, με ενδεχόμενο δίδυμο του Μπανάια με τον Μάρκο Μπετζέκι.

Η επιλογή της Ducati να κινηθεί επιθετικά για τον Ακόστα ερμηνεύεται από ανθρώπους του paddock ως στρατηγική πρόληψης: η ανάγκη να εξασφαλιστεί ένας αναβάτης κορυφαίου επιπέδου τόσο για το παρόν όσο και για τη μελλοντική εποχή μετά τον Μάρκεθ.