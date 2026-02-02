Με έναν απίθανο τρόπο, υπό τη μορφή προγαμιαίου συμβολαίου, η Aprilia ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Μπετζέκι για δύο επιπλέον χρόνια.

Η ανακοίνωση που ήρθε από τη Sepang δεν θυμίζει σε τίποτα τις τυπικές, στεγνές δηλώσεις των ομάδων του MotoGP. Η Aprilia Racing επέλεξε να γιορτάσει την παραμονή του Μάρκο Μπετζέκι με ένα «συμβολαιο-συμφωνητικό» που ρυθμίζει τη σχέση του Ιταλού αναβάτη με την αγαπημένη του μοτοσικλέτα, την RS-GP, την οποία ο Ιταλός έχει βαφτίσει χαϊδευτικά «Albarosa».

Η ομάδα της Aprilia μάλιστα έστησε ολόκληρο γαμήλιο σκηνικό, με τον Μπετζέκι να είναι ο «γαμπρός», η RS-GP να είναι η «νύφη», τον Μάσιμο Ριβόλα να είναι ο «ιερέας» (ή ο «κουμπάρος») και τον Φαμπιάνο Στερλακίνι (Τεχνικός Διευθυντής της Aprilia) να είναι ο «πατέρας της νύφης», που την παραδίδει στον γαμπρό.

Το «συμβόλαιο» αυτό περιλαμβάνει όρους που προκαλούν χαμόγελα, όπως η δέσμευση του Μπετζέκι να τη φροντίζει ως «καλός οικογενειάρχης-μηχανικός» και η υπόσχεση της Albarosa να παρέχει ισχύ ανάλογη με το στρίψιμο του δεξιού καρπού, αποφεύγοντας τις «ηλεκτρονικές ζηλοτυπίες» προς άλλες μοτοσικλέτες. Είναι ένας τρόπος ανακοίνωσης που, όπως δήλωσε ο Μάσιμο Ριβόλα, ταιριάζει γάντι στην προσωπικότητα του Μπετζέκι.

Οι δηλώσεις

Μάρκο Μπετζέκι: «Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που ανανέωσα για άλλα δύο χρόνια. Από την πρώτη ημέρα που υπέγραψα, είχα στο μυαλό μου τον στόχο να χτίσουμε ένα μακροπρόθεσμο project. Είμαι ευτυχής που βρήκα την υποστήριξη ολόκληρης της ομάδας και όλου του εργοστασίου στο Noale. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να τους προσφέρω πολλή χαρά, όπως σίγουρα θα προσφέρουν και εκείνοι σε εμένα».

Μάσιμο Ριβόλα (CEO Aprilia Racing): «Είμαστε προφανώς εξαιρετικά ικανοποιημένοι, επειδή η ανανέωση ήταν η προτεραιότητά μας. Θέλαμε να γιορτάσουμε την υπογραφή με έναν ιδιαίτερα διασκεδαστικό τρόπο, ο οποίος πιστεύω ότι ταιριάζει απόλυτα με την προσωπικότητα του Μάρκο. Έχουμε χτίσει μια διαδρομή δημιουργώντας στέρεες βάσεις και το γεγονός ότι ο Μάρκο επέλεξε να μείνει μαζί μας, παρά τις διάφορες άλλες προτάσεις που έλαβε, μας δίνει μεγάλη ικανοποίηση και αναδεικνύει περαιτέρω τη δουλειά και το πνεύμα αυτής της ομάδας».

Η «θωράκιση» της Aprilia

Η ανανέωση αυτή μόνο τυχαία δεν είναι. Στην πρώτη του κιόλας σεζόν με την Aprilia το 2025, ο Μάρκο Μπετζέκι έγινε ο πιο επιτυχημένος αναβάτης στην ιστορία της ιταλικής ομάδας στο MotoGP. Με τρεις νίκες σε Grand Prix (Silverstone, Portimão, Valencia), τρεις νίκες σε Sprint και συνολικά 15 βάθρα, κατάφερε να τερματίσει στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος με 353 βαθμούς.

Η κίνηση της Aprilia να επεκτείνει το συμβόλαιο του Μπετζέκι μέχρι και το 2028 αποτελεί και μια στρατηγική απάντηση στις καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Με τις φήμες να θέλουν τον Χόρχε Μαρτίν να έχει ήδη δώσει τα χέρια με τη Yamaha για τη μετάβαση στα 850cc το 2027, η ιταλική ομάδα έπρεπε να κινηθεί γρήγορα.

Εξασφαλίζοντας την παραμονή του «Bez», η Aprilia θωρακίζει το μέλλον της με τον αναβάτη που απέδειξε ότι μπορεί να οδηγήσει την RS-GP στην κορυφή. Ενώ το paddock περιμένει οι «βόμβες» για τη φυγή του Μαρτίν να επιβεβαιωθούν και επίσημα, η Aprilia στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σταθερότητας: Ο ηγέτης της είναι εδώ, είναι Ιταλός και είναι «ορκισμένος» στην Albarosa για τα επόμενα τρία χρόνια.