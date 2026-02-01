MotoGP: H Honda ταχύτερη στο Shakedown Test στη Σεπάνγκ

Η νέα αγωνιστική χρονιά του MotoGP ξεκίνησε στη Μαλαισία με το 3ήμερο Shakedown Test, όπου ο Αλέιξ Εσπαργκαρό με τη Honda σημείωσε τον καλύτερο χρόνο.

Το Shakedown Test του MotoGP, που ολοκληρώθηκε στη Σεπάνγκ, είναι η παραδοσιακή «προθέρμανση» πριν από τις επίσημες δοκιμές του IRTA. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι δοκιμαστές των εργοστασίων, οι νεοφερμένοι αναβάτες (rookies) της μεγάλης κατηγορίας, καθώς και οι βασικοί αναβάτες των κατασκευαστών που βρίσκονται στην Κατηγορία D του συστήματος παραχωρήσεων (concessions). Για το 2026, αυτό σήμαινε πως η Yamaha είχε πλήρη εκπροσώπηση από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Οι συνθήκες στην πίστα της Σεπάνγκ ήταν οι τυπικές της Μαλαισίας: υπερβολική ζέστη και υγρασία, με τη θερμοκρασία του οδοστρώματος να ξεπερνά τους 50°C. Την τρίτη και τελευταία ημέρα, μια απογευματινή μπόρα διέκοψε για λίγο τη δράση, αλλά το οδόστρωμα είχε ήδη «στρωθεί» με αρκετό λάστιχο, επιτρέποντας στους αναβάτες να σημειώσουν εντυπωσιακούς χρόνους.

Η κυριαρχία του Αλέιξ Εσπαργαρό και η πρόοδος της Honda

Ο Αλέιξ Εσπαργαρό, στο νέο του ρόλο ως δοκιμαστής της Honda, ήταν ο ταχύτερος όλων, σταματώντας το χρονόμετρο στο 1:57.173. Ο χρόνος αυτός είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρος για το ιαπωνικό εργοστάσιο, καθώς θα τον τοποθετούσε στην πρώτη σειρά της εκκίνησης του περσινού Grand Prix.

 

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο αδερφός του, Πολ Εσπαργαρό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της KTM, ενώ η Yamaha έδειξε σημεία βελτίωσης με τον Φάμπιο Κουαρταραρό στην τρίτη θέση. Η Yamaha έτρεξε με τη νέα YZR-M1 με τον V4 κινητήρα, μια ιστορική αλλαγή στη φιλοσοφία της εταιρείας που φαίνεται να αποδίδει ήδη καρπούς σε επίπεδο τελικής ταχύτητας.

Οι Rookie και οι εντυπώσεις

Το ενδιαφέρον μονοπώλησαν οι δύο μεγάλοι πρωτοεμφανιζόμενοι: ο Βραζιλιάνος Ντιόγκο Μορέιρα (LCR Honda) και ο Τούρκος Τοπράκ Ραζγκατλίογλου (Pramac Yamaha). Ο Μορέιρα εντυπωσίασε με την ταχεία προσαρμογή του, τερματίζοντας στην 6η θέση των συνδυαστικών χρόνων, μόλις ένα δευτερόλεπτο πίσω από την κορυφή. Ο Τοπράκ Ραζγκατλίογλου, ο τριπλός παγκόσμιος πρωταθλητής WorldSBK, βελτίωνε συνεχώς τους χρόνους του, κλείνοντας το τεστ στην 8η θέση και δείχνοντας ότι η μετάβασή του στο MotoGP θα είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες της σεζόν.

Τελικός Πίνακας Χρόνων (Συνδυασμένα αποτελέσματα)

ΘέσηΑναβάτηςΜοτοσικλέταΧρόνοςΔιαφορά
1Αλέις ΕσπαργαρόHonda RC213V1:57.173-
2Πολ ΕσπαργαρόKTM RC161:57.299+0.126
3Φάμπιο ΚουαρταραρόYamaha YZR-M11:57.690+0.517
4Άλεξ ΡινςYamaha YZR-M11:57.892+0.719
5Τζακ ΜίλερYamaha YZR-M11:58.094+0.921
6Ντιόγκο ΜορέιραHonda RC213V1:58.338+1.165
7Ντάνι ΠεδρόσαKTM RC161:58.464+1.291
8Τοπράκ ΡαζγκατλίογλουYamaha YZR-M11:58.465+1.292
9Μικέλε ΠίρροDucati GP261:58.899+1.726
10Λορέντζο ΣαβαντόριAprilia RS-GP1:58.948+1.775

Η συνέχεια των δοκιμών

Η δράση στη Μαλαισία δεν σταματά εδώ. Μετά το τριήμερο Shakedown, η σκυτάλη περνάει στο πρώτο επίσημο IRTA Test, που θα διεξαχθεί στην ίδια πίστα το 3ήμερο 3-5 Φεβρουαρίου 2026. Θα συμμετέχουν όλοι οι αναβάτες του grid, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati.

