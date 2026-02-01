Η νέα αγωνιστική χρονιά του MotoGP ξεκίνησε στη Μαλαισία με το 3ήμερο Shakedown Test, όπου ο Αλέιξ Εσπαργκαρό με τη Honda σημείωσε τον καλύτερο χρόνο.

Το Shakedown Test του MotoGP, που ολοκληρώθηκε στη Σεπάνγκ, είναι η παραδοσιακή «προθέρμανση» πριν από τις επίσημες δοκιμές του IRTA. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι δοκιμαστές των εργοστασίων, οι νεοφερμένοι αναβάτες (rookies) της μεγάλης κατηγορίας, καθώς και οι βασικοί αναβάτες των κατασκευαστών που βρίσκονται στην Κατηγορία D του συστήματος παραχωρήσεων (concessions). Για το 2026, αυτό σήμαινε πως η Yamaha είχε πλήρη εκπροσώπηση από την πρώτη κιόλας ημέρα.

What we all wanted to see from the #SepangShakedown: 2026 bikes in action 🤩#MotoGP pic.twitter.com/D9YiII9bxi January 30, 2026

Οι συνθήκες στην πίστα της Σεπάνγκ ήταν οι τυπικές της Μαλαισίας: υπερβολική ζέστη και υγρασία, με τη θερμοκρασία του οδοστρώματος να ξεπερνά τους 50°C. Την τρίτη και τελευταία ημέρα, μια απογευματινή μπόρα διέκοψε για λίγο τη δράση, αλλά το οδόστρωμα είχε ήδη «στρωθεί» με αρκετό λάστιχο, επιτρέποντας στους αναβάτες να σημειώσουν εντυπωσιακούς χρόνους.

Η κυριαρχία του Αλέιξ Εσπαργαρό και η πρόοδος της Honda

Ο Αλέιξ Εσπαργαρό, στο νέο του ρόλο ως δοκιμαστής της Honda, ήταν ο ταχύτερος όλων, σταματώντας το χρονόμετρο στο 1:57.173. Ο χρόνος αυτός είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρος για το ιαπωνικό εργοστάσιο, καθώς θα τον τοποθετούσε στην πρώτη σειρά της εκκίνησης του περσινού Grand Prix.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο αδερφός του, Πολ Εσπαργαρό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της KTM, ενώ η Yamaha έδειξε σημεία βελτίωσης με τον Φάμπιο Κουαρταραρό στην τρίτη θέση. Η Yamaha έτρεξε με τη νέα YZR-M1 με τον V4 κινητήρα, μια ιστορική αλλαγή στη φιλοσοφία της εταιρείας που φαίνεται να αποδίδει ήδη καρπούς σε επίπεδο τελικής ταχύτητας.

Οι Rookie και οι εντυπώσεις

Το ενδιαφέρον μονοπώλησαν οι δύο μεγάλοι πρωτοεμφανιζόμενοι: ο Βραζιλιάνος Ντιόγκο Μορέιρα (LCR Honda) και ο Τούρκος Τοπράκ Ραζγκατλίογλου (Pramac Yamaha). Ο Μορέιρα εντυπωσίασε με την ταχεία προσαρμογή του, τερματίζοντας στην 6η θέση των συνδυαστικών χρόνων, μόλις ένα δευτερόλεπτο πίσω από την κορυφή. Ο Τοπράκ Ραζγκατλίογλου, ο τριπλός παγκόσμιος πρωταθλητής WorldSBK, βελτίωνε συνεχώς τους χρόνους του, κλείνοντας το τεστ στην 8η θέση και δείχνοντας ότι η μετάβασή του στο MotoGP θα είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες της σεζόν.

Τελικός Πίνακας Χρόνων (Συνδυασμένα αποτελέσματα)

Θέση Αναβάτης Μοτοσικλέτα Χρόνος Διαφορά 1 Αλέις Εσπαργαρό Honda RC213V 1:57.173 - 2 Πολ Εσπαργαρό KTM RC16 1:57.299 +0.126 3 Φάμπιο Κουαρταραρό Yamaha YZR-M1 1:57.690 +0.517 4 Άλεξ Ρινς Yamaha YZR-M1 1:57.892 +0.719 5 Τζακ Μίλερ Yamaha YZR-M1 1:58.094 +0.921 6 Ντιόγκο Μορέιρα Honda RC213V 1:58.338 +1.165 7 Ντάνι Πεδρόσα KTM RC16 1:58.464 +1.291 8 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου Yamaha YZR-M1 1:58.465 +1.292 9 Μικέλε Πίρρο Ducati GP26 1:58.899 +1.726 10 Λορέντζο Σαβαντόρι Aprilia RS-GP 1:58.948 +1.775

Η συνέχεια των δοκιμών

Η δράση στη Μαλαισία δεν σταματά εδώ. Μετά το τριήμερο Shakedown, η σκυτάλη περνάει στο πρώτο επίσημο IRTA Test, που θα διεξαχθεί στην ίδια πίστα το 3ήμερο 3-5 Φεβρουαρίου 2026. Θα συμμετέχουν όλοι οι αναβάτες του grid, συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Πρωταθλητή Μαρκ Μάρκεθ με την εργοστασιακή Ducati.

