Στην αυστριακή ομάδα πιστεύουν πως αν η Scuderia Ferrari είχε αλλάξει ελαστικά στους οδηγούς της, η νίκη στο Μαϊάμι θα ήταν αμφίβολη.

Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα, ο Μαξ Φερστάπεν πραγματοποίησε μία άψογη εμφάνιση και ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στο Grand Prix Μαϊάμι. Από την 3η θέση στην εκκίνηση, πέρασε τους Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ, άντεξε στην πίεση και πλέον η διαφορά του από τον Μονεγάσκο στο πρωτάθλημα οδηγών μειώθηκε στους 19 βαθμούς.

Ο Ολλανδός πήρε τη νίκη παρότι στα τελικά του στάδια, ο αγώνας εξελίχθηκε σε θρίλερ αφού στον 41ο γύρο έκανε την εμφάνισή του το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, μηδενίζοντας τις διαφορές. Από τους τέσσερις πρώτους, μόνο ο Σέρχιο Πέρεζ μπήκε για αλλαγή ελαστικών, όμως το πρόβλημα με τον κινητήρα του, δεν του επέτρεψε να ανέβει στο βάθρο.

Το σημείο αυτό ήταν καθοριστικό στον αγώνα, καθώς σύμφωνα με τον επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χορνερ, τα πράγματα θα ήταν σκούρα για την ομάδα του αν η Ferrari είχε προχωρήσει σε αλλαγή ελαστικών: «Όταν βγήκε στο Αυτοκίνητο Ασφαλείας ήμασταν πολύ τυχεροί που η Ferrari δεν μπήκε στα pit να βάλει ένα φρέσκο σετ ελαστικών. Ο Μαξ είχε μόλις περάσει την είσοδο του pit lane και δεν θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Πιθανότατα θα έβαζαν τη μαλακή γόμα ελαστικών και δεν θα μπορούσαμε με το DRS να κρατήσουμε πίσω μας τον Λεκλέρ. Ο Μαξ ήταν υπό τρομερή πίεση στη θέση που βρισκόταν και είναι πολύ εύκολο να μπλοκάρεις τα ελαστικά σου. Ήταν όμως αλάνθαστος και μέσα σε 5 γύρους έσπασε το DRS από τον Λεκλέρ. Έπειτα είχε την κατάσταση υπό έλεγχο».

