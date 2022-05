Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη νίκη ύστερα από μάχη με τον Λεκλέρ στο τέλος, 3ος ο Σάινθ.

Το πρώτο Grand Prix του Μαϊάμι στην ιστορία είχε για νικητή τον Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing. Ο Ολλανδός χρειάστηκε να δώσει μεγάλη μάχη με τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari στους τελευταίους γύρους για να φτάσει στη νίκη και να αφήσει τον Μονεγάσκο στη 2η θέση. Ο Κάρλος Σάινθ επανήλθε στις καλές εμφανίσεις και εξασφάλισε την άνοδο στο βάθρο, παίρνοντας την 3η θέση.

Εκκίνηση

Τα 18 από τα 20 μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στην εκκίνηση, αφού οι δύο Aston Martin των Φέτελ και Στρολ ξεκίνησαν από το pit lane, λόγω ενός προβλήματος της τελευταίας στιγμής σχετικά με την τροφοδοσία καυσίμου. Η πλειονότητα επέλεξε να ξεκινήσει με τη μεσαία γόμα ελαστικών, με εξαίρεση τους οδηγούς της Aston Martin και τους Ράσελ, Λατίφι και Οκόν, που δεν πήρε καν μέρος στις χθεσινές κατατακτήριες και ξεκίνησε τελευταίος.

LAP 1/57



Leclerc gets away cleanly and leads!



Verstappen squeezes past Sainz into P2 #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/tHtrerVA6m — Formula 1 (@F1) May 8, 2022

Μόλις έσβησαν τα κόκκινα φώτα ο Λεκλέρ έκανε καλή εκκίνηση και διατήρησε την πρώτη θέση, ενώ πίσω του ο Φερστάπεν κατάφερε να περάσει τον Σάινθ και να πάρει αυτός τη 2η θέση από τον Ισπανό της Ferrari. Οι Πέρεζ, Μπότας και Γκασλί κράτησαν τις θέσεις τους αλλά ο Αλόνσο έκανε εξαιρετική εκκίνηση και από την 11η θέση του grid πετάχτηκε στην 7η, μπροστά από τον Λούις Χάμιλτον.

Ο Λεκλέρ στην πρωτοπορία προσπαθούσε να μείνει πάνω από 1 δευτερόλεπτο μπροστά από τον Φερστάπεν για να μην κινδυνεύσει στη ζώνη DRS και τα κατάφερνε στους πρώτους γύρους, αλλά δύσκολα, αφού η διαφορά δεν ξεπερνούσε το 1,5 δευτερόλεπτο. Πιο πίσω ο Χάμιλτον κατάφερε με την ταχύτερη Mercedes να περάσει τον Αλόνσο και να πάρει εκείνος την 7η θέση, ενώ οι Νόρις και Τσουνόντα έκλειναν τη 10άδα στο πρώτο στάδιο του αγώνα.

Μάχη κορυφής

Οι δύο πρώτοι άρχισαν σιγά-σιγά να ξεφεύγουν από τους υπόλοιπους και να επικεντρώνονται στη μονομαχία τους. Ήταν μια πολύ έντονη μάχη, καθώς ο Λεκλέρ έκανε ό,τι μπορούσε για να μην τον πλησιάσει ο Φερστάπεν και ο Ολλανδός τα έδινε όλα για να μπει στο DRS. Ο ρυθμός τους ήταν άπιαστος, καθώς ο Σάινθ με την άλλη Ferrari έμενε όλο και πιο μακριά και ένιωθε την ανάσα του Πέρεζ πίσω του.

Ο Χάμιλτον στο μεταξύ κέρδισε άλλη μία θέση και περνώντας τον Γκασλί είχε ανέβει στην 6η θέση. Οι δύο Haas επίσης έδειξαν την ταχύτητά τους και πέρασαν αμφότερες τον Τσουνόντα, με τον Σουμάχερ να ανεβαίνει στη 10η θέση και τον Μάγκνουσεν στην 11η.

Η ανώτερη ταχύτητα της Red Bull Racing στις ευθείες απέδωσε όταν στον 8ο γύρο ο Φερστάπεν κατάφερε να μπει στο DRS του Λεκλέρ. Ο Ολλανδός στο τέλος της ευθείας είχε το πλεονέκτημα και κατάφερε να περάσει τον Μονεγάσκο της Ferrari, ο οποίος έδειχνε να αντιμετωπίζει προβλήματα φθοράς με τα ελαστικά του, για να πάρει την πρωτοπορία του αγώνα.

Η ώρα της στρατηγικής

Με τον Φερστάπεν να φτιάχνει μια καλή διαφορά στην πρώτη θέση, το ενδιαφέρον στράφηκε στη στρατηγική των ομάδων και στις αλλαγές ελαστικών, που έμοιαζε να είναι ο μοναδικός τρόπος να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές. Στο μεταξύ ο Πέρεζ αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με τη μονάδα ισχύος. Το πρόβλημα αποδείχτηκε προσωρινό και έτσι ο Μεξικανός επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό, ωστόσο είχε μείνει πλέον πολύ πίσω από τον Σάινθ.

Οι ομάδες ακολουθούσαν διαφορετικές στρατηγικές, άλλες με ένα pit stop και άλλες με δύο. ΟΙ Red Bull, Ferrari και Mercedes έδειχναν να πηγαίνουν για μία αλλαγή, όπως και ο Μπότας, ενώ McLaren, Alpine, AlphaTauri και Haas πήγαιναν για δύο.

Η Ferrari έκανε την πρώτη κίνηση, καλώντας τον Λεκλέρ στον 24ο γύρο για να αλλάξει τη μεσαία γόμα με τη σκληρή. Η Red Bull αντέδρασε άμεσα και έφερε τον Φερστάπεν για τη δική του αλλαγή ελαστικών στον επόμενο γύρο. Η στρατηγική των «Ταύρων» φάνηκε να δουλεύει καλύτερα, καθώς ο Ολλανδός επέστρεψε στην πίστα μπροστά από τον Πέρεζ και με μεγαλύτερη διαφορά από τον Λεκλέρ από αυτήν που είχε πριν από το pit stop. Οι Σάινθ και Πέρεζ μπήκαν στα pit στον ίδιο γύρο. Το Pit stop του Ισπανού της Ferrari ήταν πολύ αργό αλλά διατηρήθηκε μπροστά από τον Μεξικανό.

Μια άνετη πρωτοπορία

Μετά την ολοκλήρωση των pit stop, η διαφορά που είχε ο Φερστάπεν στην πρώτη θέση ξεπερνούσε τα 7 δευτερόλεπτα, κάτι που του εξασφάλιζε καθαρό αέρα αρκετή ασφάλεια αφού ο δεύτερος Λεκλέρ δεν έδειχνε ικανός να απειλήσει. Το ίδιο συνέβαινε και λίγο πιο πίσω, με τον Σάινθ επίσηε να μην απειλείται από τον Πέρεζ.

Οι πιο μεγάλες μάχες δίνονταν εκτός 10άδας, με τους Μάγκνουσεν, Σουμάχερ, Φέτελ και Νόρις να παλεύουν με έπαθλο τη 12η θέση. Ωστόσο, οι Ράσελ, Οκόν, Στρολ και Φέτελ δεν είχαν κάνει ακόμα στάση για αλλαγή ελαστικών.

Αυτοκίνητο Ασφαλείας

Ο αγώνας εξελισσόταν χωρίς σοβαρά συμβάντα, όταν στον 40ό γύρο ο Νόρις και ο Γκασλί είχαν επαφή, όταν ο Νόρις δεν υπολόγισε καλά στην προσπάθεια να προσπεράσει, και η McLaren του Βρετανού χτύπησε στην μπαριέρα και έμεινε ακινητοποιημένη στην πίστα. Αυτό προκάλεσε την εμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας και φυσικά «εξαφάνισε» τις διαφορές ανάμεσα στους οδηγούς.

LAP 42/57



⚠️ @MercedesAMG SAFETY CAR ⚠️ deployed



The pit lane get busy as drivers stop for fresh rubber #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/vsyKH5RbAM — Formula 1 (@F1) May 8, 2022

Ο Πέρεζ μπήκε αμέσως στα pit και άλλαξε τα σκληρά του ελαστικά με μεσαία, ενώ οι τρεις πρώτοι, Φερστάπεν, Λεκλέρ και Σάινθ, έμειναν στην πίστα. Όλοι όσοι δεν είχαν κάνει pit stop μέχρι εκείνο το σημείο βρήκαν την ευκαιρία να σταματήσουν και να χάσουν έτσι πολύ λιγότερο χρόνο.

Έτσι, όταν ήρθε η ώρα της επανεκκίνησης, με 11 γύρους να απομένουν, η 10άδα ήταν Φερστάπεν, Λεκλέρ, Σάινθ, Πέρεζ, Μπότας, Χάμιλτον, Ράσελ, Αλόνσο, Σουμάχερ και Οκόν. Ο Αλόνσο όμως είχε πάρει ποινή 5 δευτερολέπτων για μια επαφή που είχε νωρίτερα με τον Γκασλί.

Όλα από την αρχή

Στην επανεκκίνηση ο Φερστάπεν διατήρησε την πρώτη θέση, με τον Λεκλέρ όμως να μένει κολλημένος πίσω του. Ο Σάινθ χρειάστηκε να αμυνθεί όσο πιο σκληρά μπορούσε στην επίθεση του Πέρεζ, ο οποίος με τα μεσαία ελαστικά ήταν ιδιαίτερα απειλητικός.

Για πολλούς γύρους ο Λεκλέρ βρισκόταν μέσα στο DRS του Φερστάπεν αλλά η ταχύτητα της Red Bull στην ευθεία επέτρεπε στον Ολλανδό να αμύνεται και να μένει μπροστά. Στη μάχη της 3ης θέσης ο Σάινθ με νύχια και με δόντια κρατούσε πίσω του τον Πέρεζ. Ο Μπότας έκανε ένα λάθος που επέτρεψε και στις δύο Mercedes να περάσουν, με τον Ράσελ να προσπερνά και τον Χάμιλτον για να ανέβει στην 5η θέση. Ο Αλόνσο ήταν 8ος μπροστά από τους Σουμάχερ, Οκόν και Φέτελ.

Η μάχη για τη νίκη κράτησε μέχρι το τέλος, με τον Φερστάπεν να καταφέρνει να κερδίζει τον αγώνα στο Μαϊάμι, μπροστά από τον μαχητικό Λεκλέρ. Ο Σάινθ τελικά εξασφάλισε την 3η θέση και ανέβηκε στο βάθρο, μπροστά από τον Πέρεζ. Ακολούθησαν οι Ράσελ, Χάμιλτον, Μπότας, Οκόν, Αλόνσο και Άλμπον.

Επόμενος αγώνας είναι το GP Ισπανίας στην πίστα της Βαρκελώνης το 3ήμερο 20-22 Μαΐου.

Αποτελέσματα