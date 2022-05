H σύγκρουση του Γάλλου οδηγού με τον τοίχο ήταν πιο σφοδρή από το αναμενόμενο κι αυτό προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκειά του.

Το πρώτο Grand Prix Μαϊάμι στην ιστορία της Formula 1 δεν εξελίσσεται με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα της Alpine. O Φερνάντο Αλόνσο έμεινε εκτός της πρώτης 10άδας στις κατατακτήριες δοκιμές, ενώ ο Εστεμπάν Όκον δεν πήρε καν μέρος. Ο λόγος ήταν η έξοδος που είχε στο FP3 στο σικέιν στροφών 14-15, όπου και προκάλεσε ζημιά στο σασί του. Ένα σημείο που αποδεικνύεται... καρμανιόλα!

Παρότι ο Όκον ανέφερε μέσω team radio πως δεν είχε τίποτα, η ένδειξη από τον ειδικό αισθητήρα, τον ανάγκασε να επισκεφθεί το ιατρικό κέντρο για προληπτικούς ελέγχους. Όπως προκύπτει, ο Γάλλος δέχθηκε 51G κατά την πρόσκρουση με τον τοίχο! Μάλιστα, ήταν έξαλλος με το γεγονός πως δεν είχε τοποθετηθεί στο σημείο μπαριέρα tech-pro μετά την έξοδο του Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari στο ίδιο ακριβώς σημείο. Στον αγώνα της Κυριακής, η FIA του έδωσε άδεια ώστε να εκκινήσει από το πίσω μέρος του grid.

Ο Οκόν ανέφερε πως έγινε σχετικό αίτημα στον Διευθυντή Αγώνων, Νιλς Βίτιχ όμως δεν έγινε δεκτό, κάτι που προκάλεσε τον εκνευρισμό του: «Είναι πραγματικά ανεπίτρεπτο αυτό. Έπρεπε η σύγκρουση να είναι πιο μικρή. Ο Κάρλος Σάινθ παραπονέθηκε για το σημείο στον Διευθυντή Αγώνων, όλοι οι οδηγοί τον ακούσαμε, αλλά δεν έγινε τίποτα. Είχαμε συζήτηση επί αυτού χθες. Ο Κάρλος είπε πως η σύγκρουση ήταν πολύ μεγάλη για μία τέτοια έξοδο. Σήμερα ένιωσα πως είχα τη μεγαλύτερη σύγκρουση της καριέρας μου. Χθες ο Κάρλος χτύπησε, σήμερα χτύπησα εγώ. Η FIA πρέπει να κάνει περισσότερα για την ασφάλειά μας. Το σημαντικό είναι πως μπορώ να αγωνιστώ».

Η όλη συζήτηση για την ασφάλεια των οδηγών έρχεται εν μέσω έντονων αντιδράσεων για σχετικά με ορισμένες αποφάσεις της FIA. Πριν το αγωνιστικό τριήμερο έγινε γνωστή η απαγόρευση οποιουδήποτε είδους κοσμήματος στους οδηγούς όταν είναι μέσα στο μονοθέσιο, ενώ παράλληλα πρέπει να φορούν ειδικά εσώρουχα. Όμως το οξύμωρο της υπόθεσης είναι πως οι οδηγοί ζήτησαν ένα μέτρο ασφαλείας από την FIA, αυτό δεν ήρθε, με αποτέλεσμα ο Οκόν να τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά. Συγκεκριμένα είναι μελανιές στο γόνατό του.

Κριτική προς την FIA άσκησε και ο Σάινθ, που τοποθετήθηκε επί του θέματος μετά το πέρας των κατατακτήριων δοκιμών στο Μαϊάμι, όπου η Ferrari έκανε το 1-2. Μιλώντας στο Sky Sports, o Ισπανός που στη δική του σύγκρουση δέχθηκε 47 G είπε: «Λυπάμαι που θα είμαι επικριτικός, αλλά είπα στην FIA πως η σύγκρουσή μου όντας με δεύτερη σχέση στο κιβώτιο δεν πρέπει να είναι τόσο δυνατή. Σήμερα είχα πόνους στον αυχένα. Τους είπα να βάλουμε tech-pro μπαριέρα γιατί το τσιμέντο είναι πολύ σκληρό. Ο Έστεμπαν χτύπησε εκεί και είμαι σίγουρος πως το ένιωσε για τα καλά. Είναι ένα από τα πράγματα που δεν μπορώ να καταλάβω».

Ακόμα περισσότεροι οδηγοί κατέκριναν την απόφαση της FIA να μην βάλει την προστατευτική μπαριέρα στο σικέιν των στροφών 14-15. Ο οδηγός της Alfa Romeo, Βάλτερι Μπότας ανέφερε πως «δεν υπήρχε λόγος να μην βάλουν την tech-pro μπαριέρα», ενώ από τη μεριά τους, οι Σέρχιο Πέρεζ και Λανς Στρολ των Red Bull Racing και Aston Martin χαρακτήρισαν την κατάσταση «γελοία».

