Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 απάντησε εμφατικά στην απαγόρευση χρήσης κοσμημάτων από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

Νέα διάσταση παίρνει η κόντρα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού με τον Λούις Χάμιλτον, αφού ο Βρετανός απάντησε στην νέα οδηγία απαγόρευσης χρήσης κοσμημάτων εντός μονοθεσίου, με τρόπο τόσο εμφατικό που κάνει το γύρο του κόσμου!

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου της Πέμπτης στο Μαϊάμι, φορώντας 8 δαχτυλίδια, 4 κολιέ, 3 ρολόγια και τα σκουλαρίκια του! Έτσι πέρασε ξεκάθαρο μήνυμα προς το νέο πρόεδρο της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ.





Μάλιστα, όταν ο οδηγός της Mercedes ρωτήθηκε για τη νέα οδηγία που έλαβαν οι οδηγοί ενόψει του πέμπτου αγώνα της χρονιάς, που υπενθύμιζε τους ελέγχους για τη χρήση σωστών εσωρούχων και τη μη-χρήση κοσμημάτων, δεν μάσησε τα λόγια του.

«Δε θα μπορούσα να φορέσω περισσότερα σήμερα. Νιώθω σα να κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω. Αν σκεφτείς τα βήματα που έχουμε κάνει ως σπορ και τους πιο σημαντικούς σκοπούς και τα πιο σημαντικά θέματα στα οποία πρέπει να επικεντρωνόμαστε. Νομίζω πως έχουμε πετύχει τόσα ως σπορ… τρέχουμε στο Μαϊάμι… κι ασχολούμαστε με ανούσια πράγματα. Είμαι στο σπορ 16 χρόνια και φοράω κοσμήματα και τα 16 χρόνια. Μέσα στο μονοθέσιο, έχω μόνο τα σκουλαρίκια μου, τα οποία δεν μπορώ καν να αφαιρέσω πια. Μοιάζει περιττό το να μπούμε σε αυτή τη διαμάχη», είπε ο Χάμιλτον.

You got the time, Lewis? 😉✨✨ pic.twitter.com/7EazbIXfdk

Για πολλούς, πρόκειται για μία ξεκάθαρη προσωπική κόντρα ανάμεσα στον Χάμιλτον και τον πρόεδρο της FIA. Άλλωστε αυτή η απαγόρευση ουσιαστικά καθρεφτίζει τον Λούις, που υπενθυμίζουμε πως μετά το αμφιλεγόμενο φινάλε του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2021, σνόμπαρε το επίσημο γκαλά της FIA. Την πρώτη επίσημη εμφάνιση του Σουλαγέμ ως πρόεδρος της FIA.

Και η κουβέντα, πήγε και στον πρώτο Άραβα που έχει βρεθεί στον προεδρικό θώκο της παγκόσμιας ομοσπονδίας μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ο 37χρονος οδηγός είπε: «Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω και να συνεργαστώ με τον Μοχάμεντ. Είμαι εδώ ως σύμμαχος του σπορ, του Μοχάμεντ και της F1 και θεωρώ πως έχουμε σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούμε, να κάνουμε πράγματα με μεγαλύτερο αντίκτυπο και να επικεντρωθούμε σε αυτά».





Μάλιστα, ο Χάμιλτον δήλωσε διατεθειμένος να υπογράψει έγγραφο το οποίο θα απαλλάσσει τη FIA από κάθε ευθύνη, σε περίπτωση που έχει κάποιο ατύχημα και τα κοσμήματά του αποδειχθούν πρόβλημα.

Επί του θέματος τοποθετήθηκε και ο Πιερ Γκασλί της Scuderia AlphaTauri: «Εκτιμώ το γεγονός πως η FIA προσέχει την ασφάλειά μας. Είναι τόσο δική τους όσο και δική μας προτεραιότητα. Όμως επί του θέματος, έχω και εγώ κάποια θρησκευτικά αντικείμενα που φορά όταν αγωνίζομαι, που είναι σημαντικά για μένα και δεν νιώθω άνετα με το να μη τα έχω μαζί μου στο αυτοκίνητο. Είναι κάτι προσωπικό και θα πρέπει να έχουμε την ελευθερία να κάνουμε ότι νιώθουμε πως είναι σωστό για εμάς».

Η μπάλα είναι πλέον στο γήπεδο του Σουλαγέμ, αναμένουμε την απάντησή του.

Almost true story: @LewisHamilton in case FIA bans him from wearing the clothes he wants in the paddock. #F1 #MiamiGP #Hamilton #FIA @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/VF5eY18FRN