Σαν Σήμερα: Ο Σουμάχερ έκανε κόντρα με μαχητικό αεροσκάφος (vid)

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1, είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τις κυριότερες της ημέρας.

Το ανταγωνιστικό πνεύμα του Μίκαελ Σουμάχερ ήταν τέτοιο που ο Γερμανός ήθελε να κοντραριστεί με τους πιο σκληρούς αντιπάλους. Αν και πριν από 21 ολόκληρα χρόνια μάλλον το... παράκανε. Επιπλέον θα μάθουμε για το πρώτο GP Κίνας της Formula 1 που δεν έγινε ποτέ, ενώ ένας άνθρωπος που διαμόρφωσε ένα μεγάλο μέρος της αυτοκίνησης γεννήθηκε πριν από 90 χρόνια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 11/12, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1935, γεννήθηκε ο Φέρντιναντ Αλεξάντερ Πόρσε, ο εγγονός του θρυλικού ιδρυτή της ομώνυμης αντιπροσωπείας αυτοκινήτων, Φέρντιναντ Πόρσε. Όντας σχεδιαστής αυτοκινήτων, αποτέλεσε τον δημιουργό της 911, ίσως του πιο αναγνωρίσιμου μοντέλου που προσφέρει στο κοινό ο γερμανικός κολοσσός. Με αφορμή αυτό το γεγονός, αξίζει να αναφερθούμε συνοπτικά στην πορεία της Porsche στην κορωνίδα των μηχανοκίνητων σπορ. Η γερμανική μάρκα εισήλθε στη Formula 1 στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 και διατηρήθηκε εκεί μέχρι τα μέσα του ‘60, χωρίς να καταφέρει σπουδαία πράγματα. Αποχώρησε λόγω των υψηλών δαπανών και δεν επέστρεψε ξανά ως εργοστασιακή ομάδα.

Έχοντας καθιερωθεί ως μια μεγάλη δύναμη στα σπορ αυτοκίνητα με τούρμπο κινητήρες, η Porsche επέστρεψε στην F1 το 1983 για να προμηθεύσει την McLaren. Παρέμεινε στο σπορ για πέντε σεζόν, παρέχοντάς της μονάδες ισχύος με την ονομασία TAG. Η Porsche άφησε τη McLaren στα τέλη του 1987, έχοντας βοηθήσει στην κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων κατασκευαστών, δύο πρωταθλημάτων οδηγών και στην επίτευξη 25 νικών.

Το τρίτο και τελευταίο της πέρασμα από την F1 σημειώθηκε το 1991, μέσω μιας υπερβολικά φιλόδοξης συμφωνίας με την τότε καινούρια ομάδα της Footwork Arrows. Οι κινητήρες V12 που παρείχε ήταν υπέρβαροι και αναξιόπιστοι, οδηγώντας σε κάκιστα αποτελέσματα. Έτσι, επήλθε η πρόωρη λύση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, μετά από μόλις 6 αγώνες. Η Porsche εγκατέλειψε ξανά την F1, χωρίς να έχει αποπειραθεί να επιστρέψει με αξιώσεις μέχρι και σήμερα.

Σαν σήμερα το 1998, ανακοινώθηκε η αναβολή του παρθενικού Grand Prix Κίνας. Ήταν προγραμματισμένο για τις 28 Μαρτίου του 1999 στην πίστα Ζουνχάι, ωστόσο η FIA έκρινε πως οι διοργανωτές δεν ήταν έτοιμοι ώστε να υποδεχθούν τα μονοθέσια της F1. Χρειάστηκε να περάσουν άλλα 6 χρόνια ώστε το σπορ να επισκεφθεί την Κίνα και τη νέα πίστα της Σανγκάης.

Σαν σήμερα το 2003, o Μίκαελ Σουμάχερ θέλησε να αποδείξει πως είναι ταχύτερος από ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου Eurofighter Typhoon. Tο event πραγματοποιήθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Μπακαρίνι, κοντά στη Ρώμη της Ιταλίας. Ο Γερμανός ήταν στο τιμόνι της F2003GA με την οποία κατέκτησε εκείνη τη χρονιά το πρωτάθλημα στη Formula 1. Η κόντρα στην οποία αναμετρήθηκαν έγινε στα 600, 900 και 1.200 μέτρα. Το σκορ ήταν 2-1 υπέρ του Eurofighter.

Φωτογραφίες: cironappi6/Twitter-X