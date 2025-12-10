Ένας συλλέκτης αγόρασε την MCL40A του 2026 δύο χρόνια προτού την πάρει στα χέρια του - και ακόμα και τότε δεν θα μπορεί να την κάνει ό,τι θέλει.

Η McLaren κατάφερε να μετατρέψει το μέλλον σε αντικείμενο συλλεκτικής αξίας, πουλώντας σε δημοπρασία ένα μονοθέσιο Formula 1 της σεζόν 2026 προτού καν αυτό ολοκληρωθεί, παρουσιαστεί ή φυσικά τρέξει σε αγώνα. Το ποσό που κατέβαλε ο αγοραστής αγγίζει τα 11,5 εκατομμύρια δολάρια (10,7 εκατ. ευρώ), σε μια πώληση που ήδη χαρακτηρίζεται ως ιστορική.

Το μονοθέσιο, με κωδική ονομασία MCL40A, θα παραδοθεί στον αγοραστή το 2028 ώστε να προστατευθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες του σχεδιασμού του από τους ανταγωνιστές. Ακόμη και τότε, όμως, ο νέος ιδιοκτήτης δεν θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ελεύθερα: κάθε εμφάνιση στην πίστα θα πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη και τον απόλυτο έλεγχο της McLaren, με την FIA να το ταξινομεί στην κατηγορία «Testing of Previous Cars». Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι οι δοκιμές θα αφαιρούνται από το επίσημο ετήσιο testing allowance της ομάδας, κάτι που υπογραμμίζει το πόσο αυστηρό είναι το καθεστώς χρήσης του μονοθεσίου.

Τα εκατομμύρια έπεφταν βροχή

Παρά τους περιορισμούς, το ενδιαφέρον στη δημοπρασία της RM Sotheby’s στο Άμπου Ντάμπι ήταν υψηλό. Ο αγοραστής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα παραλάβει το σασί που θα χρησιμοποιήσει ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2025 Λάντο Νόρις ή αυτό του Οσκαρ Πιάστρι. Μέχρι την παράδοση, η McLaren προσφέρει ένα πακέτο εμπειριών που περιλαμβάνει VIP πρόσβαση σε δύο Grand Prix του 2026, θέση εντός pit garage, παρουσία στην επίσημη παρουσίαση του μονοθεσίου, ξενάγηση στο McLaren Technology Centre από τους Νόρις, Πιάστρι και Ζακ Μπράουν, καθώς και επισκέψεις σε εμβληματικούς αγώνες όπως οι 24 Ώρες του ΛεΜαν και το Indy 500. Για την περίοδο αναμονής, ο αγοραστής λαμβάνει και ένα μη λειτουργικό show car του 2025, αποκλειστικά για έκθεση.

Η δημοπρασία, όμως, δεν σταμάτησε στο μονοθέσιο της Formula 1. Μαζί του, η McLaren έθεσε προς πώληση το νέο της Hypercar για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) του 2027, το οποίο έκλεισε στα 7,6 εκατομμύρια δολάρια (7,07 εκατ ευρώ), σηματοδοτώντας τη δυναμική επιστροφή της εταιρείας στον κόσμο των αγώνων αντοχής. Την τριπλέτα συμπλήρωσε ένα μονοθέσιο Dallara-Chevrolet DW12 της Arrow McLaren για το IndyCar της σεζόν 2026, το οποίο άλλαξε χέρια έναντι 848.750 δολαρίων (789.000 ευρώ) και συνοδεύεται από πλήρη εργοστασιακή υποστήριξη και πρόσβαση στο πρόγραμμα του Indianapolis 500.

A historic night in Abu Dhabi.



RM Sotheby’s achieved a landmark result at its inaugural Abu Dhabi Collectors’ Week auction, grossing $85 million to become the most successful collector car auction ever held in the Middle East. Bidders participated from 45 countries during the… pic.twitter.com/LDngrx1VFr — RM Sotheby's (@rmsothebys) December 8, 2025

Το highlight της βραδιάς, ωστόσο, ήταν η συνολική εικόνα της McLaren στη δημοπρασία: εκτός από τα τρία αγωνιστικά, μια McLaren F1 δρόμου έφτασε στην τιμή-ρεκόρ των 25,3 εκατ. δολαρίων (23,5 εκατ ευρώ), επιβεβαιώνοντας πως η ιστορική βρετανική φίρμα βρίσκεται σε μια περίοδο όπου το αγωνιστικό της DNA μετατρέπεται σε κορυφαίο επενδυτικό προϊόν.

Η πώληση του MCL40A, πριν καν δημιουργηθεί, δεν είναι απλώς μια εμπορική επιτυχία. Είναι μια ένδειξη για το πώς αλλάζει η Formula 1: από ένα αμιγώς αγωνιστικό περιβάλλον σε ένα οικοσύστημα όπου η τεχνολογία, η σπανιότητα και η εμπειρία αποκτούν μια νέα, σχεδόν συλλεκτική οικονομική διάσταση. Και στη McLaren, αυτό φαίνεται πως είναι μόνο η αρχή.