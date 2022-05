Oι Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ ήταν οι πρωταγωνιστές της Ferrari στο Μαϊάμι με τον Φερστάπεν να είναι 3ος.

Ο Σαρλ Λεκλέρ έκανε το χατ τρικ στις pole position φέτος και στο GP Μαϊάμι θα ξεκινήσει για 3η φορά από την πρώτη θέση. Δίπλα του θα έχει τον Κάρλος Σάινθ, που συμπλήρωσε το 1-2 για τη Ferrari. Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν πολύ γρήγορος και ύστερα από ένα μικρό λάθος στον τελευταίο γύρο του έμεινε στην 3η θέση. Και αυτός θα έχει δίπλα του τον ομόσταβλό του, καθώς ο Σέρχιο Πέρεζ με την άλλη Red Bull Racing πήρε την 4η θέση.

Q1

Οι κατατακτήριες στο Μαϊάμι ξεκίνησαν κάτω από τον καυτό ήλιο της Φλόριδας, με 19 μονοθέσια να ξεκινούν στο Q1, αφού ο Εστεμπάν Οκόν δεν μπόρεσε να πάρει μέρος μετά το ατύχημα που είχε λίγο νωρίτερα στο FP3. Μεγάλη σημασία είχε η θέση στην πίστα, καθώς σε όλες τις περιόδους ελεύθερων δοκιμών υπήρχε αρκετή κίνηση, ιδιαίτερα στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής.

Στο ξεκίνημα του Q1 πάντως οι Red Bull Racing και ιδιαίτερα ο Μαξ Φερστάπεν είχαν το πάνω χέρι, με τον Ολλανδό να είναι πάνω από μισό δευτερόλεπτο ταχύτερος από τον Πέρεζ. Ο Ράσελ ήταν 3ος σε εκείνο το σημείο ενώ το ξεκίνημα των Ferrari ήταν κάπως… υποτονικό, με τον Σάινθ να βρίσκεται μπροστά από τον Λεκλέρ.

Το «κλειδί» το Σάββατο στο Μαϊάμι ήταν ότι η κατάσταση της πίστας βελτιωνόταν συνεχώς και έτσι το χρονικό σημείο στο οποίο οι οδηγοί θα έκαναν τις προσπάθειές τους είχε ξεχωριστή σημασία. Έτσι, σχεδόν σε κάθε γύρο οι χρόνοι έπεφταν, κάτι που απέδειξε λίγο αργότερα ο Λεκλέρ, που ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα, με διαφορά άνω των 3 δεκάτων από τον Φερστάπεν.

Το πιο σημαντικό στο Q1 είναι πάντα η πεντάδα των οδηγών που δεν θα καταφέρει να περάσει στο επόμενο μέρος και θα αποκλειστεί. Έτσι, ψάχναμε τους 4 που θα συνόδευαν τον Οκόν εκτός συνέχειας. Σε πολύ δύσκολη θέση βρισκόταν ο Λούις Χάμιλτον, που λίγο πριν από το τέλος βρισκόταν στην 18η θέση και στη ζώνη του… υποβιβασμού. Όλοι όμως είχαν χρόνο για μια τελευταία προσπάθεια.

Τελικά οι μεγάλες εκπλήξεις αποφεύχθηκαν και ο Χάμιλτον ανέβηκε στην 5η θέση και στην ασφάλεια, λίγο μπροστά από τον Αλόνσο, που κι αυτός βρέθηκε για λίγο στην επικίνδυνη ζώνη. Έτσι, οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια ήταν οι Μάγκνουσεν, Ζου, Αλμπον. Λατίφι και Οκόν. Η μίνι-έκπληξη της περιόδου ήταν ο αποκλεισμός του Κέβιν Μάγκνουσεν τη στιγμή που ο Μικ Σουμάχερ με την άλλη Haas ήταν 11ος.

Q2

Ξεκινώντας το Q2, όλα ήταν σαν να ξεκίνησαν από την αρχή. Η κατάσταση της πίστας συνέχιζε να βελτιώνεται και κάθε γύρος είχε τη σημασία του, ακόμα και για εκείνους που θεωρητικά είχαν εξασφαλισμένη την είσοδό τους στη 10άδα. Ωστόσο, η εικόνα του Q1 επαναλήφθηκε, με τους Φερστάπεν και Πέρεζ να ανεβαίνουν αρχικά στις δύο πρώτες θέσεις, ενώ οι Ferrari έμειναν αρκετά πιο πίσω.

Ο Λεκλέρ είχε και πάλι απάντηση και πήρε ξανά την πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, όχι όμως και ο Σάινθ, που έμεινε στην 4η θέση. Ο Χάμιλτον ανέβηκε 5ος, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ άργησε λίγο να κάνει τον καλό του γύρο. Τα πράγματα φαίνονταν δύσκολα για τις McLaren και Aston Martin, που είχαν και τους δύο οδηγούς εκτός 10άδας.

Οι τελευταίες προσπάθειες όμως είχαν αποτέλεσμα για τους Νόρις και Στρολ, που πέρασαν στη 10άδα του Q3 ενώ οι ομόσταβλοί τους δεν τα κατάφεραν. Ο Νόρις ιδιαίτερα έκανε πολύ καλό γύρο και σημείωσε τον 3ο χρόνο. Έτσι οι οδηγοί που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια στο Q2 ήταν οι Αλόνσο, Ράσελ, Φέτελ, Ρικάρντο και Σουμάχερ. Κακή μέρα για τον Ράσελ που είχε τον Χάμιλτον να «προκρίνεται» με σχετική άνεση στην 7η θέση.

Q3

Στο ξεκίνημα του Q3 δεν υπήρξε βιασύνη από τους οδηγούς για να βγουν στην πίστα καθώς γνώριζαν ότι η κατάστασή της θα συνέχιζε να βελτιώνεται όσο περνούσε η ώρα. Οι Ferrari «άνοιξαν το χορό» για την πρώτη γρήγορη προσπάθεια, με τις Red Bull Racing να ακολουθούν λίγο πιο πίσω.

Η μεγάλη μάχη που περιμέναμε επιβεβαιώθηκε από τους χρόνους καθώς ο Φερστάπεν που ανέβηκε στην πρώτη θέση ήταν μόνο 64 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος από τον Λεκλέρ, ο οποίος με τη σειρά του ήταν μόλις 16 χιλιοστά ταχύτερος από τον Σάινθ. Ο Σέρχιο Πέρεζ ήταν 4ος, αλλά περίπου μισό δευτερόλεπτο πιο πίσω.

Οι μονομάχοι της pole επέστρεψαν στα γκαράζ τους για να βάλουν φρέσκα μαλακά ελαστικά και να ξαναβγούν για τη δεύτερη και πιο αποφασιστική προσπάθειά τους. Και πάλι οι Ferrari βγήκαν στην πίστα μπροστά από τις Red Bull Racing, με τον Λεκλέρ να είναι ο πρώτος που θα έκανε γρήγορο γύρο. Ο Μονεγάσκος έκανε ένα πολύ καλό γύρο και εξασφάλισε την Pole position με τον Κάρλος Σάινθ να ακολουθεί στη 2η θέση και να «κλειδώνει» το 1-2 της Ferrari. Ο Φερστάπεν δεν έκανε καν δεύτερη γρήγορη προσπάθεια, μετά από ένα λάθος στο πρώτο κομμάτι της πίστας, αλλά η προηγούμενη ήταν αρκετή για να του εξασφαλίσει την 3η θέση, ενώ ο Σέρχιο Πέρεζ πήρε την 4η θέση. Ακολούθησαν οι Μπότας, Χάμιλτον, Γκασλί, Νόρις, Τσουνόντα και Νόρις.

Ο αγώνας της Κυριακής θα ξεκινήσει στις 10:30 μ.μ. ώρα Ελλάδας και την εξέλιξή του θα μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσα από το LIVE του Gazzetta.

Αποτελέσματα