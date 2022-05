Σάινθ και Όκον είχαν ατυχήματα καρμπόν στο συγκεκριμένο σημείο της νέας αγωνιστικής πρόκλησης της F1.

Ξέραμε πως το Miami International Autodrome θα αποτελέσει πρόκληση για ομάδες και οδηγούς, αφού πρόκειται για ένα ολοκαίνουριο και γεμάτο δυσκολίες πεδίο μάχης, ωστόσο υπάρχει ένα σημείο του που αποδεικνύεται… μπελάς!

Ο λόγος για το σύμπλεγμα των στροφών 11-15, μετά το πολύ γρήγορο κομμάτι που σηματοδοτεί την έναρξη του δεύτερου τομέα της πίστας. Ειδικά βγαίνοντας από τη στροφή 13, είδαμε έως τώρα δύο οδηγούς να χάνουν τον έλεγχο, να έχουν πανομοιότυπη έξοδο και να καταλήγουν στις μπαριέρες της εξόδου από τη στροφή 14.

Στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, «θύμα» αυτού του απαιτητικού σημείου ήταν ο Κάρλος Σάινθ που προκάλεσε εκτενείς ζημιές στη Ferrari F1-75, αν και αυτό που πληγώθηκε περισσότερο, μάλλον ήταν η αυτοπεποίθησή του.

Βλέπετε ο Ισπανός προέρχεται από δύο συνεχόμενες εγκαταλείψεις ενώ είχε έξοδο και στην πρώτη περίοδο δοκιμών της Παρασκευής, που παρότι εντυπωσιακή, δεν συνοδεύτηκε από ζημιές στο Ιταλικό μονοθέσιο.

🚩 RED FLAG 🚩



Esteban Ocon has gone into the barriers at Turn 14 #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/rm27BHguAq — Formula 1 (@F1) May 7, 2022

Σήμερα, στην τελευταία πρόβα πριν τη μάχη της pole position, ο Έστεμπαν Όκον της Alpine έχασε τον έλεγχο στο ίδιο ακριβώς σημείο. Με την A522 να ακολουθεί την ίδια πορεία προς τις μπαριέρες και το χτύπημά της, να προκαλεί -όπως και χθες- καθεστώς κόκκινης σημαίας.

Μένει να δούμε, αν οι κορυφαίοι οδηγοί του κόσμου θα καταφέρουν να «δαμάσουν» αυτό το απαιτητικό κομμάτι τις πίστας στις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα της Κυριακής.

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool