Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 έστειλε το δικό του μήνυμα σχετικά με τα μέτρα που θέλει να λάβει η FIA για τον εξοπλισμό των οδηγών.

Τα τελευταία 24ωρα στα paddock της Formula 1 επικρατούν έντονες συζητήσεις σχετικά με την επιθυμία της FIA να απαγορεύσει τους οδηγούς να έχουν την οποιαδήποτε μορφή κοσμημάτων πάνω τους στα Grand Prix. Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τα εσώρουχα που φορούν κατά τη διάρκεια των αγώνων, κάτι που έχει επίσης προκαλέσει δυσαρέσκεια.

Αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι οι οδηγίες αυτές δημιουργήθηκαν ειδικά για τον Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος είχε δηλώσειπως δεν μπορεί να αφαιρέσει τα σκουλαρίκια από το σώμα του. Στο πλαίσιο του Grand Prix Μαϊάμι, ο Βρετανός έστειλε το δικό του μήνυμα στη συνέντευξη Τύπου, καθώς εμφανίστηκε φορώντας ηθελημένα έναν εξωφρενικό αριθμό κοσμημάτων και ρολογιών.

Στο ζήτημα θέλησε να τοποθετηθεί και ο οδηγός της Aston Martin, Σεμπάστιαν Φέτελ. Ο Γερμανός την Παρασκευή εμφανίστηκε στην πίστα με το εσώρουχό του πάνω από την αγωνιστική φόρμα. Με τον τρόπο αυτό θέλησε να κάνει τη δική του διαμαρτυρία.

