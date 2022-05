Το Netflix επιβεβαίωσε πως το δημοφιλές ντοκιμαντέρ για την F1 έχει μπροστά του τουλάχιστον άλλες δύο σεζόν!

Αν σας αρέσει το «Formula 1: Drive to Survive», τότε σας έχουμε καλά νέα! Το Netflix και η κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού επιβεβαίωσαν στο περιθώριο του παρθενικού Grand Prix του Μαϊάμι πως το δημοφιλές ντοκιμαντέρ θα φτάσει τουλάχιστον μέχρι την έκτη σεζόν!

Αυτή τη στιγμή, διαθέσιμες στη ψηφιακή πλατφόρμα είναι οι πρώτες τέσσερις, με αυτή που αφορούσε την επεισοδιακή αγωνιστική σεζόν του 2021 να κάνει πρεμιέρα τον περασμένο Μάρτιο. Θα ακολουθήσουν λοιπόν η πέμπτη και η έκτη, που θα αφορούν τις αγωνιστικές σεζόν 2022 και 2023 αντίστοιχα.





Το «Drive to Survive» έχει εξελιχθεί σε ιδανικό τρόπο προώθησης της Formula 1, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στη ραγδαία άνοδο της δημοτικότητάς της σε αγορές όπως αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Παρότι το Netflix δεν ανακοινώνει αριθμούς προβολέων και στατιστικά στοιχεία, αυτό που γνωστοποιήθηκε είναι πως η τελευταία σεζόν αποδείχθηκε και η πιο δημοφιλής, μπαίνοντας στο Top10 της εν λόγω πλατφόρμας σε 56 διαφορετικές χώρες!

Τη διεύθυνση της παραγωγής του «Formula 1: Drive to Survive» την έχουν ο βραβευμένος με Όσκαρ, Τζέιμς Γκέι-Ρις (Amy, Senna) και ο Πολ Μάρτιν (Diego Maradona) για τη Box to Box Films.

Μπορείτε να πάρετε μία γεύση από το κατά γενική ομολογία… δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ, στο video trailer που ακολουθεί…



Drive to Survive Season 4: The Official Trailer 👀



Full series lands on @netflix *this Friday* March 11 🍿#F1 #DriveToSurvive pic.twitter.com/Dddzv0a4Fu