Ο πρώην οδηγός της F1 θέλησε να υπερασπιστεί τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή για το ξεκίνημά του στη φετινή αγωνιστική σεζόν.

Μόλις τέσσερις αγώνες έχουν ολοκληρωθεί στο πρωτάθλημα της Formula 1 για το 2022, όμως είναι ξεκάθαρο πως ο Λιούις Χάμιλτον δεν μπορεί με την αδύναμη W13 να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Μάλιστα τα προβλήματα του μονοθεσίου της Mercedes-AMG, έχουν οδηγήσει σε δύο άσχημα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να υστερεί κατά 21 βαθμούς από τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ.

Μετά τον αγώνα της Ίμολα, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δέχεται το ένα σφυροκόπημα μετά το άλλο. Πρώην οδηγοί ή παράγοντες της Formula 1 διαγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα μιλήσει με πιο σκληρή γλώσσα για εκείνον. Όμως ο 37χρονος θέλησε να δώσει την απάντησή του μέσω των λογαριασμών του στα social media.

Ένας πρώην οδηγός που θέλησε να υπερασπιστεί τον Χάμιλτον ήταν ο Μαρκ Ουέμπερ. Ο πρώην οδηγός των Minardi, Jaguar, Williams και Red Bull Racing μίλησε στην Daily Mail και πιστεύει πως η όλη κριτική προς τον οδηγό της Mercedes είναι άδικη.

«Πιστεύω ο κόσμος βιάζεται να βγάλει συμπεράσματα και είναι άδικα σκληροί με τον Λιούις. Στο Μπαχρέιν οδήγησε εντυπωσιακά για την 3η θέση. Στη Σαουδική Αραβία το Αυτοκίνητο Ασφαλείας του κατέστρεψε τη στρατηγική. Το ίδιο και στην Αυστραλία. Οπότε, βλέπουμε πως έχασε πολλούς βαθμούς δίχως να φταίει ο ίδιος. Στην Ίμολα είχε έναν πολύ δύσκολο αγώνα, όμως ο όλοι ξεχνούν πόσους βαθμούς έχασε δίχως να έχει ευθύνη. Ποτέ όμως μην υποτιμάτε έναν οργανισμό όπως η Mercedes. Θα έχει τρομερό ενδιαφέρον το πως θα εξελιχθούν οι επόμενες εβδομάδες. Ο Λιούις είναι πιο επικίνδυνος όταν είναι με την πλάτη στον τοίχο. Πάντα έχει κίνητρο και γι’ αυτό είναι μάλλον ο καλύτερος όλων των εποχών», ανέφερε ο Αυστραλός.

Μετά το πέσιμο της καρό σημαίας στην Ίμολα, ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, ζήτησε προσωπικά συγγνώμη από τον Χάμιλτον για την επίδοση της W13. Τόσο το αργό pit-stop που του κόστισε 3 θέσεις στον αγώνα, όσο και η κακή απόδοση του μονοθεσίου στις ευθείες δεν βοήθησαν την προσπάθειά του να πάρει βαθμούς στην ιταλική πίστα.

