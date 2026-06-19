Η αγωνιστική επίθεση της Scuderia Ferrari θα συνεχιστεί στον επερχόμενο αγώνα της Formula 1 στην Αυστρία, καθώς αναμένεται να έχει την πρώτη αναβάθμιση ADUO.

Η Ferrari βρίσκεται σε ανοδική πορεία και η επιβεβαίωση της αγωνιστικής της ανάκαμψης ήρθε στη Βαρκελώνη. Ο Λιούις Χάμιλτον με μία θεσπέσια εμφάνιση και μία εξαιρετική στρατηγική πήρε την 1η θέση και έδωσε την πρώτη νίκη της Scuderia στη Formula 1 μετά από 595 ημέρες.

Το μυαλό ωστόσο της ιταλικής ομάδας έχει ήδη στραφεί στον επόμενο αγώνα, ο οποίος θα γίνει στο Red Bull Ring της Αυστρίας το τριήμερο 26-28 Ιουνίου.

Έτοιμος ο αναβαθμισμένος κινητήρας

Η Ferrari περιμένει πλέον μόνο την επίσημη έγκριση της FIA προκειμένου να φέρει στην πίστα του Σπίλμπεργκ την τρίτη μονάδα ισχύος της. Πρόκειται για ένα αναβαθμισμένο σύνολο που ενσωματώνει τις αλλαγές που επιτρέπονται μέσω του μηχανισμού ADUO. H ομάδα του Μαρανέλο σύμφωνα με τα ευρήματα της πρώτης μέτρησης της επέφερε δύο ευκαιρίες αναβάθμισης του κινητήρα της.

Όπως αποκαλύπτει το ιταλικό Motorsport.com, το νέο αυτό βήμα είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας του τεχνικού επιτελείου του Ενρίκο Γκουαλτιέρι με το εργαστήριο της Shell στο Αμβούργο. Οι μηχανικοί του Μαρανέλο εξέλιξαν περεταίρω τη φιλοσοφία του «θερμού» κινητήρα, η οποία είχε δεχθεί έντονη κριτική στους πρώτους αγώνες της σεζόν. Η Ferrari υιοθέτησε μια κεφαλή από κράμα χάλυβα, η οποία επιτρέπει τη λειτουργία του θαλάμου καύσης σε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες από τις συνηθισμένες, αποφεύγοντας τις αστοχίες υλικού που θα παρουσίαζε η παραδοσιακή λύση του αλουμινίου.

Η επαναστατική τεχνολογία και η αύξηση ισχύος

Μέχρι τώρα, η Ferrari διέθετε έναν κινητήρα όπου ο αέρας τροφοδοσίας εισερχόταν στο intercooler στους 100 βαθμούς Κελσίου (έναντι 60-70 των υπόλοιπων κατασκευαστών). Από το Grand Prix της Αυστρίας, το όριο αυτό θα ξεπεράσει τους 115 βαθμούς.

Η αύξηση της θερμοκρασίας και της πίεσης στον θάλαμο θα επιτρέψει τη βέλτιστη καύση των σωματιδίων του καυσίμου, παράγοντας λιγότερες εκπομπές και εξασφαλίζοντας μια σαφώς πιο αποδοτική λειτουργία. Το άμεσο αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση της ισχύος του θερμικού κινητήρα, με τις πληροφορίες να τη θέλουν να αυξάνεται έως και 15 ίππους. Το γεγονός αυτό θα δώσει επιπλέον όπλα στα χέρια των Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ.

Η πρόσφατη νίκη του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή στη Βαρκελώνη έχει δώσει τεράστια ψυχολογική ώθηση στη Scuderia, η οποία στοχεύει να επιβεβαιώσει το άλμα απόδοσης της SF-26 στην Αυστρία.

Στην Ισπανία, το δεύτερο αεροδυναμικό πακέτο αναβάθμισης (μετά από εκείνο του Μαϊάμι) μείωσε την οπισθέλκουσα (drag) και αύξησε την παραγόμενη κάθετη δύναμη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το μονοθέσιο που σχεδίασε ο Λοΐκ Σέρα να διαχειριστεί υποδειγματικά τη φθορά των ελαστικών και να σπάσει την κυριαρχία της Mercedes, η οποία είχε κερδίσει τους πρώτους έξι αγώνες της χρονιάς.

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