Το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν έχει αρχίσει να γίνεται και πάλι αντικείμενο συζήτησης όσο προχωρά η αγωνιστική σεζόν της Formula 1 του 2026.

Το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στο paddock της Formula 1. Από τις απειλές αποχώρησης στην αλλαγή σκεπτικού, ο Ολλανδός έχει βρεθεί αρκετές φορές με το ένα πόδι εκτός σπορ στο 2026. Μάλιστα, ο πρώην οδηγός, Ραλφ Σουμάχερ δήλωσε πως η Mercedes έκανε την πρώτη κρούση για τον οδηγό της Red Bull Racing, με μία αρκετά χαμηλή προσφορά ωστόσο.

Στο «νέο επεισόδιο» σχετικά με το μέλλον του Φερστάπεν, ο μάνατζερ του Ολλανδού, Ρέιμοντ Βερμιούλεν, πήρε θέση και έθεσε ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε αναμένεται να ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο.

H αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει

Ο Βερμιούλεν, μιλώντας στη Sport Bild ήταν απόλυτα σαφής όσον αφορά τις προθέσεις τους, τονίζοντας πως στόχος είναι να μην τραβήξει η αβεβαιότητα σε μάκρος, ώστε όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να γνωρίζουν πού βαδίζουν.

«Θέλουμε να πάρουμε μια απόφαση γρήγορα, ενδεχομένως ακόμη και πριν από το καλοκαιρινό διάλειμμα, ώστε να ξέρουν όλοι τι μέλλει γενέσθαι. Επιθυμία μας είναι να συνεχίσουμε με τη Red Bull και να δούμε τον Μαξ να κλείνει την καριέρα του εκεί, όμως θα πρέπει πάντα να έχει τη δυνατότητα να διεκδικεί νίκες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο μάνατζερ του Ολλανδού.

Παράλληλα, ο Βερμιούλεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη των σχετικών ρητρών στο συμβόλαιο, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί ποτέ να γίνει χρήση αυτών.

Το φλερτ της Mercedes και το σενάριο οριστικής αποχώρησης

Η κατάσταση γύρω από τον Φερστάπεν παραμένει περίπλοκη. Ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, δεν έχει κρύψει ποτέ την εκτίμησή του για τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή. Ωστόσο, μια τέτοια μεταγραφή θα έβαζε τη γερμανική ομάδα σε τροχιά δύσκολων αποφάσεων, καθώς θα έπρεπε να επιλέξει ποιον θα αφήσει εκτός, ανάμεσα στον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Κίμι Αντονέλι και τον Τζορτζ Ράσελ.

Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος ο Φερστάπεν έχει εμφανιστεί αρκετά επικριτικός φέτος με τη συμπεριφορά των σύγχρονων μονοθεσίων. Ο Ολλανδός έχει ξεκαθαρίσει ότι θα παραμείνει στο σπορ μόνο όσο διασκεδάζει αυτό που κάνει.

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