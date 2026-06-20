Σαν Σήμερα: Το τρομακτικό ατύχημα του Ραλφ Σουμάχερ στην Ινδιανάπολη (vid)

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Δύο μόλις αγώνες πραγματοποιήθηκαν στο μαγικό κόσμο της Formula 1 και ο καθένας έχει μείνει στην ιστορία για διαφορετικούς λόγους. Στον πρώτο είχαμε μία φοβερή μάχη για τη νίκη, ενώ στο δεύτερο ένα τρομακτικό ατύχημα έστειλε στο νοσοκομείο τον Ραλφ Σουμάχερ. Στον κόσμο του MotoGP, θα θυμηθούμε τι έγινε στον αγώνα του Σίλβερστον το 2010.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 20/6 στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1971, οι σπεσιαλίστες των βρόχινων συνθηκών Τζάκι Ιξ και Πέδρο Ροντρίγκεζ προσέφεραν μια επική μονομαχία στην πίστα του Ζάντβορτ, για το Grand Prix Ολλανδίας. Ο Βέλγος της Ferrari είχε εκκινήσει από την pole position αλλά έχασε νωρίς τη θέση του από τον Μεξικανό της BRM, με τους δύο οδηγούς να εναλλάσσονται συνεχώς στην κορυφή. Τελικά ο Ιξ πήρε πρώτος την καρό σημαία με διαφορά σχεδόν 8 δευτερολέπτων. Μάλιστα, οι δύο πρωταγωνιστές του αγώνα ήταν τόσο γρήγοροι στη βροχή, που άφησαν έναν γύρο πίσω τον τρίτο Κλέι Ρεγκατσόνι και τουλάχιστον δύο όλους τους υπόλοιπους οδηγούς. Δυστυχώς αυτό έμελλε να είναι το τελευταίο βάθρο για τον Ροντρίγκεζ στην F1, καθώς ο Μεξικανός σκοτώθηκε σχεδόν έναν μήνα αργότερα σε έναν αγώνα αντοχής στο Νόρισρινγκ.

Σαν σήμερα το 2004, η Ferrari έκανε το 1-2 στην Ινδιανάπολη, με τον πρωταθλητή Μίκαελ Σουμάχερ να τερματίζει μπροστά τον poleman Ρούμπενς Μπαρικέλο. Στην 3η θέση τερμάτισε ο Τακούμα Σάτο στο μοναδικό του βάθρο στην F1. Κύριο στιγμιότυπο του αγώνα αποτέλεσε το σοβαρό ατύχημα του Ραλφ Σουμάχερ στην ταχύτατη κεκλιμένη στροφή 13, στον 10ο γύρο. Ο Γερμανός της Williams υπήρξε θύμα αστοχίας ελαστικού της Michelin και έπεσε με πολλά χιλιόμετρα στον τοίχο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο πλησιέστερο νοσοκομείο με διάσειση και δύο ελαφρά ραγισμένους σπόνδυλους. Έτσι αναγκάστηκε να απουσιάσει για σχεδόν όλο το υπόλοιπο της σεζόν.

Σαν σήμερα το 2010, διεξήχθη το GP Μεγάλης Βρετανίας στην πίστα του Σίλβερστον, για τον πέμπτο γύρο της σεζόν στο MotoGP. Με τον Βαλεντίνο Ρόσι να απουσιάζει λόγω τραυματισμού στο Μουτζέλο, η εργοστασιακή ομάδα της Yamaha στηρίχθηκε αποκλειστικά στον Χόρχε Λορένθο, ο οποίος κέρδισε με άνεση. Ο Ισπανός ξεπέρασε για σχεδόν 7 δευτερόλεπτα τον Αντρέα Ντοβιτσιόζο, με τον Μπεν Σπιζ να προσπερνά τον συμπατριώτη και αείμνηστο Νίκι Χέιντεν στον τελευταίο γύρο για το πρώτο του βάθρο στο MotoGP.

Φωτογραφίες: crystalracing/Χ