Βαριά καμπάνα για τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia για το σοβαρό επεισόδιο μετά την πτώση του στον αγώνα Σπριντ του Μπρνο.

Μια πρωτοφανής απόφαση των αγωνοδικών ταράζει την επικαιρότητα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος MotoGP, καθώς επέβαλαν ποινή αποκλεισμού στον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Μάρκο Μπετζέκι, από τον κυριακάτικο αγώνα του GP Τσεχίας στο Μπρνο. Ο αναβάτης της εργοστασιακής Aprilia τιμωρήθηκε αυστηρά για ανάρμοστη και αντιαθλητική συμπεριφορά, μετά από επεισόδιο στο οποίο έσπρωξε και χτύπησε κριτή της πίστας κατά τη διάρκεια του αγώνα Σπριντ του Σαββάτου.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα τεράστιο πλήγμα για τον Ιταλό αναβάτη στην προσπάθειά του για τον τίτλο, με την ομάδα της Aprilia να δηλώνει ήδη την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση κατά της επίσημης απόφασης. Η σχάρα εκκίνησης για τον αγώνα της Κυριακής θα παραταχθεί τελικά με 20 μοτοσικλέτες, καθώς εκτός από τον τιμωρημένο Μάρκο Μπεζέκι, απουσιάζει και ο Άλεξ Μάρκεθ λόγω τραυματισμού.

Marco Bezzecchi has lost his cool after his #CzechGP Sprint race crash 🥊#MotoGP pic.twitter.com/xjYjneUIBx — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) June 20, 2026

Το χρονικό του επεισοδίου στην πίστα του Μπρνο

Το περιστατικό σημειώθηκε στον προτελευταίο γύρο του αγώνα Σπριντ, όταν ο Μάρκο Μπεζέκι, ο οποίος βρισκόταν στην πέμπτη θέση, έχασε τον έλεγχο και είχε πτώση στην τρίτη στροφή της πίστας. Καθώς οι κριτές έσπευσαν να απομακρύνουν τη μοτοσικλέτα του από την παγίδα αμμοβολής, ένας από αυτούς άνοιξε άθελά του το γκάζι προσπαθώντας να τη σηκώσει, με αποτέλεσμα ο κινητήρας της Aprilia RS-GP να ανεβάσει απότομα στροφές.

Σύμφωνα με το υλικό από την onboard κάμερα, ο Μάρκο Μπεζέκι έτρεξε αμέσως προς το μέρος του για να σβήσει τον κινητήρα και να αποτρέψει τη ζημιά. Στην προσπάθειά του αυτή, έσπρωξε βίαια τον κριτή βάζοντας το δεξί του χέρι στο πρόσωπό του και στη συνέχεια φάνηκε να τον χτυπά, παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος της πίστας προσπαθούσε να του εξηγήσει την πρόθεσή του. Οι αγωνοδίκες κάλεσαν τον Ιταλό σε απολογία το βράδυ του Σαββάτου και έκριναν ότι η πράξη του παραβιάζει τον κώδικα της FIM, επιβάλλοντας την ποινή του αποκλεισμού από το υπόλοιπο του αγωνιστικού διημέρου.

The FIM MotoGP Stewards have sanctioned the #72 following an incident with a marshal on Saturday.



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Οι ανατροπές στη βαθμολογία και το βεβαρυμένο ιστορικό

Η απουσία του Μάρκο Μπεζέκι από το Grand Prix της Κυριακής ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για τους διώκτες του στο πρωτάθλημα. Η διαφορά του από τον ομόσταβλό του, Χόρχε Μαρτίν, μειώθηκε ήδη στους 15 βαθμούς μετά το Σπριντ, αν και ο Ισπανός έχει να εκτίσει διπλή ποινή Long Lap στον κανονικό αγώνα. Παράλληλα, ο Φραντσέσκο Μπανάια, που κέρδισε το Σπριντ με την εργοστασιακή Ducati, ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και ο Μαρκ Μάρκεθ έχουν πλέον μια μοναδική ευκαιρία να καλύψουν σημαντικό έδαφος στη βαθμολογία.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μάρκο Μπεζέκι εμπλέκεται σε σωματική αψιμαχία με κριτές πίστας. Το 2022, στην πίστα της Βαλένθια, είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 1.000 ευρώ επειδή έσπρωξε κριτή που μετέφερε πυροσβεστήρα, όταν η τότε μοτοσικλέτα του είχε πιάσει φωτιά. Οι κανονισμοί της FIM παραμένουν αυστηροί όσον αφορά την προστασία των ανθρώπων που εργάζονται για την ασφάλεια των αναβατών, και η υποτροπή του Ιταλού λειτούργησε επιβαρυντικά για την τελική απόφαση των αγωνοδικών.

