Τα πολλαπλά προβλήματα της Mercedes-AMG στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 δεν της έχουν κοστίσει μόνο βαθμούς, αλλά έχουν επηρεάσει και το πρωτάθλημα οδηγών.

Η μάχη για το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 έχει ανάψει για τα καλά, όμως για τη Mercedes η ταχύτητα της W17 δεν φαίνεται να είναι το μοναδικό ζητούμενο. Η ομάδα του Μπράκλεϊ αντιμετωπίζει έντονο προβληματισμό στο κομμάτι της αξιοπιστίας, καθώς μετρά ήδη δύο εγκαταλείψεις στους τελευταίους τρεις αγώνες.

Ο Τζορτζ Ράσελ έχασε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη στον Καναδά, καθώς εγκατέλειψε από την 1η θέση. Στην Ισπανία, ο Κίμι Αντονέλι έχασε 18 βαθμούς λόγω της ίδιας αστοχίας με αυτή του teammate του στο Μόντρεαλ.

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Σύγχυση στις τάξεις της Mercedes

Το πρόβλημα, μάλιστα, με τις μονάδες ισχύος της Mercedes HPP φαίνεται πως επηρεάζει και τις πελατινές ομάδες, καθώς η McLaren είδε φέτος τους Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να μην ξεκινούν καν τον αγώνα στην Κίνα. Παράλληλα η Williams μετρά πληθώρα προβλημάτων που έχουν επηρεάσει τους αγώνες των Άλεξ Άλμπον και Κάρλος Σάινθ.

Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχος μετά την απογοήτευση στο Μοντμελό. Μάλιστα τόνισε πως η ομάδα του δεν έχει την πολυτέλεια να συνεχίσει να πετάει βαθμούς στο δρόμο με αυτόν τον τρόπο.

«Δεν μπορούμε να έχουμε μονοθέσια που εγκαταλείπουν με τέτοια συχνότητα και συνέχεια. Χάσαμε 25 βαθμούς στο πρωτάθλημα κατασκευαστών στο Μόντρεαλ και άλλους 18 τώρα στη Βαρκελώνη. Για να τερματίσεις πρώτος, πρέπει πρώτα να τερματίσεις και η αξιοπιστία είναι το κομμάτι που πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξουμε. Αυτό είναι το νούμερο ένα ζητούμενο. Κανένας δεν είναι χαρούμενος με αυτό και δεν θα αφήσουμε κανένα ερώτημα αναπάντητο μέχρι να καταλάβουμε τι συμβαίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αυστριακός.

Ο γρίφος της μπαταρίας

Αναλύοντας την αστοχία στο μονοθέσιο του Αντονέλι, ο Βολφ παραδέχθηκε πως η φύση του προβλήματος έμοιαζε πολύ με εκείνη που έθεσε εκτός μάχης τον Ράσελ στον Καναδά, αν και οι προηγούμενες ζημιές είχαν διαφορετική αφετηρία.

«Οι περισσότερες από τις αστοχίες άλλων μονοθεσίων σχετίζονταν με την μπαταρία, αλλά ήταν διαφορετικά προβλήματα. Δεν ήταν πάντα το ίδιο πρόβλημα. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο ότι το σύμπτωμα ήταν αρκετά παρόμοιο, καθώς το μονοθέσιο του Κίμι απλώς έσβησε, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Τζορτζ στο Μόντρεαλ. Θα κάνουμε ενδελεχή έρευνα για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθεί», συμπλήρωσε ο ισχυρός άνδρας της Mercedes.

Humility beyond his years 👏



Hear what Kimi Antonelli had to say in the immediate aftermath of his unfortunate DNF in Barcelona 🗣️#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/gGlLZsUcjc — Formula 1 (@F1) June 16, 2026

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