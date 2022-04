Ευθεία επίθεση στον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή από τον πρώην οδηγό της F1, που κρίνει αρνητικά τις επιδόσεις του έως τώρα στο 2022.

Η νέα εποχή της Formula 1 δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για τη Mercedes-AMG. H W13 E Performance δεν αποδίδει τα αναμενόμενα και δεν επιτρέπει στους οδηγούς της να αντλήσουν το μέγιστο. Η τύχη φέτος δεν είναι με το μέρος του Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος είναι 21 βαθμούς πίσω από τον teammate του στο πρωτάθλημα οδηγών μετά από τέσσερις αγώνες.

Η γερμανική ομάδα πήρε την ευθύνη πάνω της για την εμφάνιση του Γερμανού στην Ίμολα, με τον επικεφαλής της, Τότο Βολφ, να ζητά προσωπικά συγγνώμη από τον οδηγό του. Ωστόσο η κίνηση αυτή του Αυστριακού δεν τους έπεισε όλους, με τον Νίκο Ρόσμπεργκ να «ρίχνει λάδι στη φωτιά».

Τώρα, ο πρώην οδηγός των Jordan, Williams και Toyota στη Formula 1, Ραλφ Σουμάχερ στο προσωπικό του blog στο Sky Germany αναφέρθηκε στον Λιούις Χάμιλτον και στην απόδοσή του μέχρι τώρα.

«Πρέπει να μιλήσουμε για τον Λιούις Χάμιλτον. Πρέπει να αναρωτηθεί γιατί ο Τζορτζ Ράσελ είναι τόσο πιο γρήγορος από εκείνον. Μία 13η θέση δεν είναι στις φιλοδοξίες του. Πρέπει να παραδεχθεί πως ο Ράσελ είναι καλύτερος. Αν συνεχίσει έτσι και στις επόμενες εβδομάδες, η κατάσταση στην ομάδα θα είναι φοβερή. Μπορεί να υπάρξουν εσωτερικές αλλαγές στη δυναμική εντός της ομάδας. Δεν λέω πως ο Χάμιλτον έχασε ευκαιρία να σταματήσει να αγωνίζεται. Είναι ξεκάθαρα ένας από τους καλύτερους οδηγούς, είναι ξεκάθαρο αυτό. Τα νέα μονοθέσια απαιτούν από τους οδηγούς να προσαρμοστούν. Ο Χάμιλτον δεν έχει συνηθίσει το μονοθέσιο. Ο Ράσελ είναι αρκετά νέος, μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα», ανέφερε ο Γερμανός.

Μετά από τέσσερις αγώνες στο 2022, ο Χάμιλτον έχει παραδεχθεί πως δεν μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Ο επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Μαϊάμι στις 6-8 Μαΐου και με δεδομένο πως η Mercedes δεν ετοιμάζει αναβαθμίσεις, δύσκολα θα δούμε αγωνιστική βελτίωση από τη γερμανική ομάδα.

Alone we can do so little, but together we can do so much. We’re all in this together. ❤️ pic.twitter.com/TkpzwKMlG0