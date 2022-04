Το GP Σαουδικής Αραβίας έκανε τους ιθύνοντες της Formula 1 να αναθεωρήσουν τις τοποθεσίες διεξαγωγής των αγώνων.

Οι οδηγοί της Formula 1 απείλησαν με μποϊκοτάζ τη διεξαγωγή του αγώνα στην Τζέντα, έπειτα από πυραυλική επίθεση των ανταρτών Χούθι κατά τη διάρκεια του FP2 στο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας. Αυτό προκάλεσε έντονη ανησυχία για την ασφάλεια τη δική τους και των οικογενειών τους.

Έπειτα από πολύωρες συζητήσεις με τον CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, τον αγωνιστικό της διευθυντή, Ρος Μπρον και τους επικεφαλής των ομάδων, αποφασίστηκε να συνεχιστεί κανονικά το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας. Τώρα, ο οδηγός της Alfa Romeo, Βάλτερι Μπότας, αποκάλυψε τις διαβεβαιώσεις που πήραν οι οδηγοί ώστε να μην μποϊκοτάρουν τον αγώνα.

«Ήταν ένα πολύ απαιτητικό τριήμερο. Την Παρασκευή η συνάντηση που είχαμε κράτησε μέχρι πολύ αργά, όμως σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις δεν υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις. Η Formula 1 υποσχέθηκε να αναθεωρήσει όλους τους αγώνες που θα έχουμε στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι θα διασφαλίσει πως πηγαίνουμε στα σωστά μέρη και θα εξασφαλίσουν στο 100% την ασφάλειά μας», ανέφερε ο Μπότας, με τις δηλώσεις του να φιλοξενούνται στο racingnews365.

Επιπλέον ο Φινλανδός μίλησε για το κλίμα ανάμεσα στους οδηγούς στη συνάντηση του GPDA, δηλαδή του συνδέσμου τους, που έγινε στην Τζέντα: «Πιστεύω πως είμαστε πολύ ενωμένοι αυτή τη στιγμή, όλοι μας είχαμε παρόμοια συναισθήματα στη συνάντηση. Πάντα αναλύουμε κάθε πρόβλημα και εκφράζουμε τις απόψεις μας. Είναι καλό που συμβαίνει αυτό. Αλλά ποτέ δεν είναι δεδομένο πως η δική μας άποψη θα αλλάξει κάποιες καταστάσεις».

Ο Μπότας ήταν αρκετά άτυχος την περασμένη Κυριακή. Στα τελευταία στάδια του Grand Prix Σαουδικής Αραβίας, έδινε μάχη για την 6η θέση με τον Φερνάντο Αλόνσο, όμως ένα μηχανικό πρόβλημα του στέρησε τη δυνατότητα να τερματίσει τον αγώνα.

We gave it a shot but we were just outside. For sure there's more opportunities ahead.



ZHO 👉🏻 P11

BOT 👉🏻 DNF #SaudiArabianGP pic.twitter.com/oBJosX9b0M