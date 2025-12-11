Η XPENG ήρθε στην Ελλάδα με τα ηλεκτρικά SUV G6 και G9 (τιμές)

Η Τεχνοκάρ αναλαμβάνει την εισαγωγή της νέας κινεζικής μάρκας - Τι φέρνουν τα δύο πρώτα ηλεκτρικά μοντέλα και πόσο κοστίζουν.

Η XPENG, μία από τις ταχέως αναπτυσσόμενες κινεζικές εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων, έκανε επίσημα την είσοδό της στην ελληνική αγορά. Η εισαγωγή και διανομή των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω της Τεχνοκάρ, εταιρείας του ομίλου Autohellas, με πρώτο κατάστημα στη Γλυφάδα και μελλοντική ανάπτυξη δικτύου σε Μαρούσι, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ιωάννινα και Ηράκλειο.

Η XPENG ιδρύθηκε το 2014 στο Γκουανγκτζού και δραστηριοποιείται αποκλειστικά στα ηλεκτρικά οχήματα, αναπτύσσοντας δικά της συστήματα λογισμικού, ηλεκτροκίνησης και υποβοήθησης οδηγού. Στην Ελλάδα παρουσιάζει δύο SUV: το G6 και το G9.

XPENG G6

Το G6 είναι ένα ηλεκτρικό coupe-SUV με αεροδυναμική σχεδίαση και εσωτερικό που δίνει έμφαση στον ψηφιακό χειρισμό των λειτουργιών. Το μοντέλο βασίζεται σε ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800V και χρησιμοποιεί μπαταρία τύπου 5C, η οποία επιτρέπει ταχεία φόρτιση — σύμφωνα με τη μάρκα, 10–80% σε περίπου 12 λεπτά σε συμβατούς ταχυφορτιστές.

Στο εσωτερικό υπάρχει κεντρική οθόνη infotainment, ψηφιακός πίνακας οργάνων και συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Η XPENG προσφέρει το G6 σε τρεις εκδόσεις:

Τιμές XPENG G6

Standard Range RWD: από 36.990 €

Long Range RWD: από 39.990 €

Performance AWD: από 45.990 €

Οι δύο πίσωκίνητες εκδόσεις διαφοροποιούνται κυρίως ως προς τη χωρητικότητα μπαταρίας και την εκτιμώμενη αυτονομία, ενώ η τετρακίνητη Performance διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες.

XPENG G9

Το G9 είναι το μεγαλύτερο SUV της XPENG. Βασίζεται επίσης σε αρχιτεκτονική 800V με μπαταρία 5C, ενώ οι μέγιστες τιμές φόρτισης που ανακοινώνει η εταιρεία φτάνουν έως τα 525 kW σε κατάλληλες υποδομές. Το G9 διαθέτει συστήματα υποβοήθησης οδηγού τελευταίας γενιάς, μεγάλο ψηφιακό περιβάλλον οθονών και επιλογές πίσω κίνησης ή τετρακίνησης.

Τιμές XPENG G9

Long Range RWD: από 57.990 €

Performance AWD: από 69.990 €

Η έκδοση Long Range δίνει έμφαση στη μεγαλύτερη αυτονομία, ενώ η Performance χρησιμοποιεί δύο ηλεκτροκινητήρες.

Εγγυήσεις και υποστήριξη

Η XPENG προσφέρει:

8 έτη ή 160.000 χλμ. για μπαταρία και ηλεκτροκινητήρες

5 έτη ή 120.000 χλμ. εργοστασιακή εγγύηση

5 έτη οδικής βοήθειας

12 έτη αντισκωριακή εγγύηση

3 έτη εγγύηση βαφής

Με την άφιξη των G6 και G9, η XPENG εισέρχεται σε μία αγορά που αναπτύσσεται σταθερά στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, με στόχο την επέκταση του δικτύου της και την παροχή πλήρους τεχνικής υποστήριξης μέσω της Τεχνοκάρ. Η εταιρεία σκοπεύει να ενισχύσει την παρουσία της τους επόμενους μήνες με επιπλέον σημεία πώλησης και υπηρεσίες.