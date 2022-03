Παρά την απόφαση της Formula 1 πως ο αγώνας θα γίνει κανονικά, οι οδηγοί εξετάζουν την πιθανότητα να μην συμμετάσχουν στον αγώνα της Τζέντα.

Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε σύσκεψη της Formula 1 με τους επικεφαλής των ομάδων σχετικά με τις πυραυλικές επιθέσεις που έγιναν κοντά στην πίστα. Ο πρόεδρος της FIA και ο CEO του σπορ, Στεφάνο Ντομενικάλι τοποθετήθηκαν επίσημα και ανακοίνωσαν πως πως οι τοπικές αρχές ασφαλείας μπορούν να διασφαλίσουν πως το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο μπορεί να κυλήσει δίχως να κινδυνεύσει κάποιος από τους εμπλεκόμενους στο σπορ.

Η ανακοίνωση αυτή ήρθε λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της ομοσπονδίας μηχανοκίνητου αθλητισμού της Σαουδικής Αραβίας που ανέφερε πως ο αγώνας της Τζέντα θα γίνει κανονικά.

