Θα κάνουμε αρκετό καιρό για να ξαναδούμε τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 μετά και τις υποχρεώσεις του στο Άμπου Ντάμπι.

Ο Λιούις Χάμιλτον δηλώνει ανοικτά πως θέλει να αφήσει πίσω του το «φτωχό» 2025. Ο Βρετανός σε μία πολύ δύσκολη χρονιά το μόνο που έχει να θυμάται είναι η νίκη του στον Αγώνα Σπριντ στην Κίνα.

Η Ferrari εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, κατακτώντας μόλις 7 βάθρα σε GP, όλα δια χειρός Σαρλ Λεκλέρ.

Lewis in his natural habitat 🔧 pic.twitter.com/z0kl5Srfwc — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 9, 2025

Ανασυγκρότηση κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Μετά τον τερματισμό στην όγδοη θέση στη Γιας Μαρίνα, ο Χάμιλτον ήταν ξεκάθαρος στις πρώτες του δηλώσεις:

«Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι μόνο τη διακοπή. Θέλω να αποσυνδεθώ, να μη μιλήσω σε κανέναν. Κανείς δεν θα μπορεί να με βρει αυτό τον χειμώνα. Δεν θα έχω καν το τηλέφωνό μαζί μου. Ανυπομονώ για αυτό. Θα αποσυνδεθώ πλήρως».

Σε ερώτηση αν έχει δοκιμάσει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν, ο ίδιος παραδέχθηκε: «Όχι ιδιαίτερα. Πάντα είχα το τηλέφωνο μαζί μου. Αυτή τη φορά όμως, δεν θα το έχω. Τόσο απλά».

Talking tactics… and thirst levels 💬💧 pic.twitter.com/SgSxqEfUme — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 9, 2025

Κούραση από τις εξωαγωνιστικές υποχρεώσεις

Ο Χάμιλτον αναφέρθηκε και στο βάρος των παράπλευρων υποχρεώσεων που συνοδεύουν τον ρόλο του οδηγού: «Κάθε εβδομάδα φωτογραφίσεις, events, όλο αυτό το πράγμα. Ανυπομονώ για τη στιγμή που δεν θα χρειάζεται να τα κάνω όλα αυτά».

Η πρώτη δύσκολη χρονιά στη Ferrari

Η μετακόμισή του στη Ferrari αποτέλεσε το μεγαλύτερο γεγονός στην αρχή της χρονιάς, όμως η προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον αποδείχθηκε πιο απαιτητική απ’ όσο αναμενόταν. Παράλληλα, ο Χάμιλτον δεν έκρυψε την ανακούφισή του για το τέλος της εποχής των ground–effect μονοθεσίων:

«Δεν υπάρχει τίποτα που θα μου λείψει από αυτά τα αυτοκίνητα. Τόσο απλά. Δεν το απόλαυσα καθόλου», ανέφερε.