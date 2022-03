Σάιντλ: «Η ασφάλειά μας είναι πάνω από όλα»

Ο επικεφαλής της McLaren Αντρέας Σάιντλ εκθείασε την απόφαση των οδηγών να εκφράσουν τη γνώμη τους για την κατάσταση που δημιουργήθηκε στην Τζέντα και τόνισε πως ο προτεραιότητα έχει πάντα η ασφάλεια.

Ο κόσμος της Formula 1 έζησε την Παρασκευή στο πλαίσιο του GP Σαουδικής Αραβίας μία από τις πιο παράξενες ημέρες στην ιστορία του σπορ. Όλα ξεκίνησαν όταν κατά τη διάρκεια του FP1, υπήρξε πυραυλική επίθεση των Χούτι στις εγκαταστάσεις της Aramco στην Τζέντα, όπου φιλοξενείται ο δεύτερος γύρος του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ.

Μετά το πέρας του FP2 υπήρξε συνάντηση των ομάδων και της FIA, όπου ανακοινώθηκε πως το Grand Prix θα διεξαχθεί κανονικά. Όμως κανεις δεν ρώτησε τους οδηγούς, που εξέτασαν σοβαρά το μποϊκοτάζ του αγώνα. Έπειτα από ατελείωτες ώρες συζητήσεων αποφάσισαν να πάρουν μέρος κανονικά στο υπόλοιπο αγωνιστικό τριήμερο.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου των επικεφαλής των ομάδων, ο Αντρέας Σάιντλ της McLaren αναφέρθηκε στο κλίμα που επικρατούσε το βράδυ της Παρασκευής και τόνισε πως η Formula 1 μπορεί να είναι η αφορμή για μελλοντικές αλλαγές σε συνολικό επίπεδο.

«Οι οδηγοί μας πρέπει να πω πως είναι οι ήρωες του σπορ και πρέπει η γνώμη τους να ακούγεται. Ήταν πολύ σημαντικό πως είχαν τη συνάντηση αυτή χθες το βράδυ. Όλοι όμως καταλήξαμε στο ίδιο συμπέρασμα: Είναι σωστό το Grand Prix να διεξαχθεί από τη στιγμή που πήραμε εγγυήσεις. Η Formula 1 είναι ένα μεγάλο σπορ και μία επιχείρηση. Όλους μας ενδιαφέρει να το μεγαλώσουμε. Όμως παράλληλα η ασφάλεια όλων προέχει. Είμαι 100% πεπεισμένος πως η Formula 1 θα πάρει τις σωστές αποφάσεις. Πιστεύω πως ως άθλημα έχουμε τη δύναμη να φέρουμε την αλλαγή», δήλωσε ο Γερμανός.

That's Q2. Both cars are unfortunately eliminated after congested Q2 runs.



Tomorrow, we fight for points from the midfield.



Lando 🇬🇧 P11

Daniel 🇦🇺 P12 pic.twitter.com/GR6b7mHTq6