Οι διαβουλεύσεις σχετικά με τον αγώνα στη Τζέντα συνεχίστηκαν αλλά δόθηκε πράσινο φως.

Μετά την ομοσπονδία μηχανοκίνητου αθλητισμού της Σαουδικής Αραβίας και την ανακοίνωση της πως ο αγώνας της Τζέντα θα γίνει κανονικά, ήρθε επίσημη τοποθέτηση και από τη Formula 1 αλλά και τη Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού.

Μετά από νέα συνάντηση που έγινε στα paddock της πίστας στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας και συζητήθηκαν οι εξελίξεις παρουσία του προέδρου της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ και του CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, αποφασίστηκε ο αγώνας να γίνει κανονικά.

Θυμίζουμε πως κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών ήταν ορατοί οι καπνοί από πυραυλική επίθεση των ανταρτών Χούτι, σε εγκαταστάσεις της Aramco. Εγκαταστάσεις που είναι μόλις 11 χιλιόμετρα μακριά από την πίστα.

