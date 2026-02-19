Σαν Σήμερα: Η McLaren παρουσίασε το μονοθέσιο που κέρδισε τα πάντα (vid)

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Στη σημερινή αναδρομή στο παρελθόν, θα δούμε το τραγικό θάνατο ενός μεγάλου ταλέντου της Formula 1, θα γνωρίσουμε έναν cult ήρωα οδηγό και έναν σπουδαίο οδηγό αγώνων αντοχής.

Ας δούμε λοιπόν τι έγινε Σαν Σήμερα, 19/2, στον κόσμο της Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Σαν σήμερα το 1923, γεννήθηκε ο Τζούλιο Καμπιάνκα. Ο Ιταλός αγωνίστηκε σε τρία Grand Prix Ιταλίας στη Formula 1, από το 1958 έως το 1960. Ο καλύτερος τερματισμός του ήρθε στην τρίτη του απόπειρα, όταν κατάφερε να τερματίσει στην 4η θέση με μια Cooper T51. Ο Καμπιάνκα βρήκε τραγικό θάνατο τον Ιούνιο του 1961 στην πίστα της Μόντενα, όταν έκανε δοκιμές για την Cooper. Το μονοθέσιο υπέστη μια αστοχία στο γκάζι και δεν μπορούσε να επιβραδύνει, με τον Ιταλό ως εκ τούτου να βγαίνει εκτός πίστας, να συμπαρασύρει έναν θεατή και να συγκρούεται με άλλα 6 οχήματα. Δύο εκ των οδηγών των οχημάτων αυτών έχασαν τη ζωή τους στο συμβάν. Ο Καμπιάνκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, υποκύπτοντας στα τραύματά του λίγες ώρες αργότερα.

Σαν σήμερα το 1952, γεννήθηκε ο Στίβεν Σάουθ. Ο Βρετανός, μετά από μερικές εξαιρετικές εμφανίσεις στις μικρές κατηγορίες Formula Ford, F3 και F2, κέντρισε το ενδιαφέρον του αείμνηστου Κόλιν Τσάπμαν, ο οποίος τον κάλεσε για μερικά τεστ με τη Lotus. Παρόλο που ο Σάουθ ήταν ταχύτερος όλων των νεαρών δοκιμαστών, τελικά επιλέχθηκε ο Έλιο Ντε Άντζελις για μια θέση στην Formula 1 το 1979. Ο Βρετανός υπέγραψε στην ομάδα της Toleman για άλλη μία σεζόν στην F2, αλλά απολύθηκε λίγες ημέρες αργότερα γιατί απουσίασε από έναν αγώνα προκειμένου να κάνει δοκιμές με την McLaren. Το 1980 του παρουσιάστηκε μια τεράστια ευκαιρία, όταν κλήθηκε να αντικαταστήσει τον τραυματία Αλέν Προστ στο Grand Prix του Long Beach. Ωστόσο, δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό και απέτυχε να προκριθεί.

Σαν σήμερα το 1961, γεννήθηκε ο θρύλος των αγώνων αντοχής, Άντι Ουάλας. Ο Βρετανός κατέκτησε τον τίτλο του 1986 για τη Βρετανική F3 και νίκησε και στο Grand Prix Μακάο, κερδίζοντας έτσι μια θέση στη Formula 3000. Μετά από ελάχιστους αγώνες, αποφάσισε να αλλάξει παραστάσεις και να μεταπηδήσει στους αγώνες αντοχής. Το 1988 κέρδισε στις 24 Ώρες Λε Μαν στην πρώτη του εμφάνιση, οδηγώντας την μυθική Jaguar XJR-9 μαζί με τους Γιαν Λάμερς και Τζόνι Ντάμφρις. Έκτοτε εξελίχθηκε σε έναν σπεσιαλίστα αυτού του είδους αγώνων, προσθέτοντας στο ενεργητικό του και νίκες άλλων ιστορικών events όπως οι 24 Ώρες της Ντεϊτόνα, οι 12 Ώρες του Σίμπρινγκ και το Πετίτ Λε Μαν. Ο Ουάλας συνέχισε να αγωνίζεται στο Λε Μαν, το ALMS αλλά και σε θεσμούς με αυτοκίνητα GT. Ολοκλήρωσε την επαγγελματική καριέρα του το 2010.

Σαν Σήμερα το 2025, η McLaren Racing παρουσίασε επίσημα την MCL39, το πιο επιτυχημένο μονοθέσιο που δημιούργησε μετά το 1998. Η βρετανική ομάδα εκμεταλλεύτηκε το μομέντουμ που είχε και όχι μόνο υπερασπίστηκε το πρωτάθλημα κατασκευαστών, αλλά κέρδισε το πρωτάθλημα οδηγών για πρώτη φορά μετά το 2008 με τον Λάντο Νόρις. Έτσι έφτασε στην κατάκτηση κια των δύο τίτλων της Formula 1 για πρώτη φορά μετά το 1998.

