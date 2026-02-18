Ο Κρεγκ Σκίνερ αποχωρεί από τη Red Bull Racing προσθέτοντας το όνομά του σε μια μακρά λίστα κορυφαίων στελεχών που αποχώρησαν από την ομάδα του Μίλτον Κινς.

Ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο κλείνει στη Red Bull Racing. Ο Κρεγκ Σκίνερ, επί 20 χρόνια στέλεχος της ομάδας του Μίλτον Κέινς και τα τελευταία χρόνια επικεφαλής αεροδυναμιστής, αποτελεί παρελθόν από το τεχνικό επιτελείο, με την αποχώρησή του να επιβεβαιώνεται επισήμως.

Ο Βρετανός μηχανικός υπήρξε κομβικό μέλος της δεύτερης «χρυσής εποχής» της Red Bull Racing, συμβάλλοντας στη δημιουργία των μονοθεσίων που οδήγησαν τον Μαξ Φερστάπεν σε τέσσερα διαδοχικά παγκόσμια πρωταθλήματα από το 2021 έως το 2024.

Παρά τις φήμες των τελευταίων ημερών, η ομάδα ξεκαθάρισε ότι η αποχώρησή του δεν συνδέεται με τις υπόλοιπες ηχηρές εξόδους που έχουν προηγηθεί τα τελευταία χρόνια, με κορυφαίες αυτών των: Ρομπ Μάρσαλ, Άντριαν Νιούι, Κρίστιαν Χόρνερ και Τζόναθαν Ουίτλι.

Μία μεγάλη απώλεια για το Μίλτον Κινς

Απόφοιτος μηχανολογίας του University of Glasgow, ο Σκίνερ εντάχθηκε στη Red Bull Racing στις αρχές του 2006, σχεδόν ταυτόχρονα με τον Άντριαν Νιούι. Ξεκίνησε ως μηχανικός CFD, εξελίχθηκε σε ανώτερα πόστα στο τμήμα αεροδυναμικής και για τέσσερα χρόνια διετέλεσε επικεφαλής αεροδυναμικής.

Το 2022 ανέλαβε ρόλο επικεφαλής σχεδιασμού, συνεργαζόμενος στενά με τον Νιούι και τον τεχνικό διευθυντή Πιέρ Βασέ, σε μια περίοδο όπου η Red Bull κυριαρχούσε τεχνικά στο grid. Με την αποχώρηση του Νιούι για την Aston Martin και την απομάκρυνση του Κρίστιαν Χόρνερ από τη θέση του επικεφαλής το περασμένο καλοκαίρι, ο Σκίνερ αποτελεί ακόμη ένα βαρύ όνομα που αποχωρεί από τη δομή της ομάδας του Μίλτον Κινς.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion