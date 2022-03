Γκασλί: «Είμαστε όλοι ευθυγραμμισμένοι στις προθέσεις μας»

Ο οδηγός της Scuderia AlphaTauri μίλησε και τις επιθυμίες των οδηγών σχετικά με το Grand Prix Σαουδικής Αραβίας.

Μετά από μία συνάντηση-θρίλερ που κράτησε 4 ώρες και 20 λεπτά, με παρεμβάσεις από τη διοίκηση του σπορ αλλά και τους διευθυντές των ομάδων, οι οδηγοί της Formula 1 αποφάσισαν να τρέξουν κανονικά στο Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας.

Μετά την πυραυλική επίθεση των ανταρτών Χούθι σε εγκαταστάσεις της Aramco, μόλις 11 χιλιόμετρα μακριά από την πίστα της Τζέντα όπου διεξάγεται ο δεύτερος γύρος του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, υπήρξε έντονη ανησυχία σε όλους τους εμπλεκόμενους.

fire on the Aramco oil facility #SaudiArabianGP pic.twitter.com/7Jqxv4Mpxd

Μετά από τις διαβεβαιώσεις των τοπικών αρχών για τα επίπεδα ασφαλείας που υπάρχουν στην περιοχή όπου βρίσκεται το σιρκουί, οι ομάδες εναρμονίστηκαν με τα θέλω της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού και της Formula 1.

Όμως οι οδηγοί χρειάστηκαν περισσότερη πειθώ. Μετά το πέρας της δικής τους συνάντησης δεν ειπώθηκαν πολλά, όμως τα λόγια του Πιερ Γκασλί μαρτυρούν πως όλοι είναι στο ίδιο μήκος κύματος.

Los pilotos siguen reunidos. 1h20 mins ya.🕐



Drivers still in the meeting. 1h20 mins already.🕐#F1 #Jeddah pic.twitter.com/89iw5xStdu