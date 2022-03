Αντάρτες Χούτι εξαπέλυσαν επίθεση σε εγκαταστάσεις της Aramco με τους καπνούς ορατούς από την πίστα.

Αν παρακολουθώντας την τηλεοπτική κάλυψη της πρώτης περιόδου ελεύθερων δοκιμών του Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας είδατε καπνούς στο βάθος, δε σας γέλασαν τα μάτια σας.

Μία τεράστια μπάλα φωτιάς και πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονταν στον ουρανό, ως συνέπειας της πυραυλικής επίθεσης των Χούτι στις εγκαταστάσεις της Aramco, στη Τζέντα όπου φιλοξενείται ο δεύτερος γύρος του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1! Εγκαταστάσεις που βρίσκονται περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από την πίστα!

🚨| BREAKING: A few minutes ago, there was another attack on Aramco's facilities in Jeddah. Unconfirmed footage below:pic.twitter.com/jFjfNpf3UO