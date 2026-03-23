Με νέο σχεδιασμό θα πάρει μέρος η Racing Bulls στο επερχόμενο Grand Prix Ιαπωνίας της Formula 1 με στόχο να βρεθεί στη βαθμολογούμενη δεκάδα.

Στο Red Bull Tokyo Drift Event η Racing Bulls είχε ετοιμάσει μια ιδιαίτερη έκπληξη. Η δεύτερη ομάδα της Red Bull παρουσίασε έναν ειδικό χρωματισμό, με τον οποίο θα πάρει μέρος στο Grand Prix Ιαπωνίας της Formula 1 το τριήμερο 27-29 Μαρτίου.

Κυρίαρχο στοιχείο είναι το λευκό χρώμα, με κόκκινες λεπτομέρειες και έντονη παρουσία παραδοσιακής ιαπωνικής καλλιγραφίας ονόματι shodo. Το ειδικό livery δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την καλητέχνη Μπισέν Αογιάγκι.

Η ιδέα πίσω από το livery

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Racing Bulls, στη δημιουργία του livery δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κίνηση και την έκφραση:

«Η καλλιγραφία της Μπισέν Αογιάγκι απλώνεται τόσο στο μονοθέσιο όσο και στον εξοπλισμό της ομάδας, με δυναμικές πινελιές που αντικατοπτρίζουν τον ρυθμό και τη ροή των αγώνων».

Και το μήνυμα ολοκληρώνεται με τη σύνδεση παράδοσης και απόδοσης: «Το ‘Give You Wiiings’ artwork ενώνει την παράδοση με την απόδοση με τρόπο που δεν μοιάζει διακοσμητικός, αλλά ουσιαστικός».

Cherry livery? That has a nice (sp)ring to it 🫦#F1 #VCARB #JapaneseGP pic.twitter.com/XRTEXwvkKo — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) March 21, 2026

Θετικό ξεκίνημα στο 2026

Μετά από δύο αγωνιστικά σαββατοκύριακα στο 2026 η Racing Bulls μετρά 12 βαθμούς στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Η συγκομιδή της είναι εντυπωσιακή, καθώς βρίσκεται ισόβαθμη με τη Red Bull Racing, ενώ αντιμετωπίζει λιγότερα προβλήματα με την αξιοπιστία.

Στους αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί τόσο ο Λίαμ Λόσον όσο και ο Άρβιντ Λίντμπλαντ έχουν βαθμολογηθεί, με το μονοθέσιο να είναι ένα από τα καλύτερα του midfield. Στόχος για την Ιαπωνία δεν είναι άλλος από τον τερματισμό στους βαθμούς.

