Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Σαουδικής Αραβίας, για λογαριασμό της Scuderia Ferrari.

Μόλις πέντε ημέρες μετά το τέλος του GP Μπαχρέιν, η Formula 1 μεταφέρθηκε στη Σαουδική Αραβία για το δεύτερο αγώνα του 2022. Η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών είχε αρκετή δράση, με τις ομάδες να δοκιμάζουν διαφορετικές λύσεις, ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες της πίστας. Μόλις μία κόκκινη σημαία έκανε την εμφάνισή της, που διέκοψε τη ροή του FP1 για περίπου 10 λεπτά.

Στην 1η θέση ολοκλήρωσε τη διαδικασία ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari. O Μονεγάσκος οδηγός έκανε μία σειρά από γρήγορα περάσματα στο τέλος του 60λεπτου και με το 1:30,772 χρησιμοποιώντας τη μαλακή γόμα ελαστικών, έμεινε εκεί που τον αφήσαμε στο Μπαχρέιν - δηλαδή στην κορυφή της κατάταξης. Ακολούθησε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, όντας 0,116 δευτ. μακριά από τον οδηγό της Ferrari. Μάλιστα ήταν ο μοναδικός που έγραψε τον ταχύτερο χρόνο του με τη σκληρή γόμα ελαστικών. Στην 3η θέση της κατάταξης ήταν ο Βάλτερι Μπότας της Alfa Romeo, με τον Φινλανδό να γράφει μία εντυπωσιακή επίδοση με τη C42, μόλις 0,3 δευτ. μακριά από την κορυφή.

Στην 4η θέση βρέθηκε ο Κάρλος Σάινθ με τη δεύτερη F1-75. Ο Ισπανός δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα με το στήσιμο του μονοθεσίου του, αλλά άφησε πίσω του τον Πιέρ Γκασλί της AlphaTauri. Ο Γιούκι Τσουνόντα ακολούθησε με μία ικανοποιητική επίδοση, ενώ οι Σέρτζιο Πέρεζ με Red Bull Racing και Εστεμπάν Οκόν με Alpine έμειναν στις θέσεις 7 και 8.

O Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes δεν κατάφερε τίποτα καλύτερο από την 9η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα έκλεισε ο Φερνάντο Αλόνσο. Η McLaren έδειξε να είναι βελτιωμένη στη Σαουδική Αραβία, με τον Ντάνιελ Ρικάρντο να είναι 11ος, μπροστά από τον Λανς Στρολ της Aston Martin. Στις πιο πίσω θέσεις, ο ταχύτερος οδηγός της Williams ήταν ο Άλεξ Άλμπον στη 17η θέση, ενώ ο ταχύτερος οδηγός της Haas ήταν ο Μικ Σουμάχερ στη 19η θέση.

H διαδικασία ξεκίνησε με αρκετά μονοθέσια να βγαίνουν στην πίστα για τους πρώτους αναγνωριστικούς τους γύρους. Ορισμένες ομάδες θέλησαν να δοκιμάσουν τα νέα μέρη στα μονοθέσιά τους, ενώ άλλες το στήσιμο που επέλεξαν για το FP1, ώστε να χτίσουν πάνω σε αυτό για τη συνέχεια του τριημέρου.

H δράση διεκόπη λόγω κόκκινης σημαίας. Η πινακίδα 50 μέτρων έφυγε από την πίστα και την πάτησε ο Λάντο Νόρις, με αποτέλεσμα να διαλυθεί στην πίστα. Έπειτα από 10 λεπτά διακοπής, η πράσινη σημαία κυμάτιζε και πάλι, με τις ομάδες να συνεχίζουν τα προγράμματά τους. Μόνο ο Κέβιν Μάγκνουσεν ήταν στο γκαράζ της Haas με προβλήματα στα υδραυλικά της VF-22.

Στα τελευταία λεπτά είδαμε τις ομάδες να γεμίζουν με καύσιμα τα μονοθέσιά τους, ώστε να κάνουν τις πρώτες προσομοιώσεις αγώνα. Ελάχιστοι οδηγοί βελτίωσαν το χρόνο τους, όμως αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ που βελτίωσε την ταχύτερη επίδοση και ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Σαουδικής Αραβίας στην κορυφή των χρόνων.

