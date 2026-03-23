O Ζακ Μπράουν έστειλε μήνυμα προς τον ανταγωνισμό και θεωρεί σίγουρο πως η McLaren Racing θα δώσει μάχες για την κορυφή σύντομα.

Η νέα εποχή της Formula 1 δεν έχει κυλήσει με τον καλύτερο τρόπο για τη McLaren Racing έως τώρα. Η πρωταθλήτρια οδηγών και κατασκευαστών του 2025 έχει κάνει ένα κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, καθώς μετρά μόλις 18 βαθμούς μετά από δύο αγωνιστικά τριήμερα.

Μπορεί ωστόσο να βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας, όμως στην Αυστραλία τερμάτισε μόνο ο Λάντο Νόρις τον αγώνα, ενώ στην Κίνα καμία από τις δύο MCL40 δεν πήρε εκκίνηση. Το πρόβλημα εμφανίστηκε στη μονάδα ισχύος της Mercedes-AMG, όμως η βρετανική ομάδα δεν ανησυχεί για τις σχέσεις της με τη γερμανική ομάδα.

Το μήνυμα του Ζακ Μπράουν

Ενόψει του Grand Prix Ιαπωνίας το τριήμερο 27-29 Μαρτίου, ο Ζακ Μπράουν σε ομιλία του στο εργοστάσιο του Ουόκινγκ αναφέρθηκε στους αγώνες που έρχονται. Ο Αμερικανός CEO της βρετανικής ομάδας θέλησε με το δικό του ηγετικό τρόπο να εμψυχώσει το προσωπικό.

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για την Ιαπωνία. Έχουμε τους δύο καλύτερους οδηγούς στον κόσμο, έχουμε την καλύτερη αγωνιστική ομάδα, έχουμε την καλύτερη κουλτούρα σε μια ομάδα», είπε ο Μπράουν.

Στη συνέχεια, έδωσε τον τόνο για το τι περιμένει άμεσα: «Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Πηγαίνουμε στην Ιαπωνία, αγωνιζόμαστε με αυτά τα μονοθέσια και συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα κερδίσουμε ξανά. Σας το εγγυώμαι, η επόμενη μας νίκη θα έρθει πιο σύντομα απ’ όσο νομίζουμε. Και όταν συμβεί, δεν θα μιλάμε για τηλεμετρίες ή μπαταρίες, θα μιλάμε για νίκες σε Grand Prix».

Με τον τρόπο αυτό ο Μπράουν όχι μόνο δίνει ώθηση στο προσωπικό της McLaren, αλλά στέλνει και μήνυμα στον ανταγωνισμό για το τι να περιμένει στη συνέχεια της σεζόν.

Η McLaren είναι πίσω σε απόδοση

Ή MCL40 είναι ένα από τα καλύτερα μονοθέσια του grid, ωστόσο δεν μπορεί να πλησιάσει αυτά των Mercedes και Ferrari αυτή την περίοδο. Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, τόνισε πως η ομάδα του χρησιμοποιεί τις κατατακτήριες δοκιμές ώστε να δει που υπολείπεται του ανταγωνισμού.

«Υπάρχει φυσικά η πρόσφυση που προκύπτει από τη σωστή χρήση των ελαστικών. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε πώς να χρησιμοποιούμε τα ελαστικά στις κατατακτήριες, οπότε οι κατατακτήριες είναι το καλύτερο σημείο αναφοράς για να δούμε τη διαφορά από αεροδυναμικής πλευράς», ανέφερε ο Ιταλός.

Από το 2024 η McLaren παρουσιάζει τις πιο αποδοτικές αναβαθμίσεις από τους ανταγωνιστές της. Αυτό τη βοήθησε μάλιστα να φτάσει στην κατάκτηση τριών παγκόσμιων τίτλων.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Νίκος Γιαννούλας συζητούν για το Grand Prix της Formula 1 στην Κίνα, και το «χάσμα» που έχουν προκαλέσει οι νέοι κανονισμοί.