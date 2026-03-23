Επιβράβευση με το καλημέρα για την πρώτη ηλεκτρική μοτοσικλέτα του μεγαλύτερου κατασκευαστή στον κόσμο, που μόλις κέρδισε το χρυσό βραβείο σχεδιασμού στο iF Award 2026.

Αυτή η διάκριση που κατέκτησε το Honda WN7 είναι η υψηλότερη στον τομέα σχεδιασμού προϊόντος του οργανισμού iF, ενός από τα πιο αναγνωρισμένα βραβεία σχεδιασμού στον κόσμο. Και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένα προϊόν της Honda κερδίζει το χρυσό βραβείο του εν λόγω οργανισμού, καθώς κάτι αντίστοιχο είχε πετύχει το 2025 και το ηλεκτρικό scooter Εm1e.

Ως το πρώτο ηλεκτρικό γυμνό μοντέλο της Honda στην κατηγορία FUN, το WN7 αναπτύχθηκε με την ιδέα του "Be the Wind". Αυτό το μοντέλο αποτελεί μέρος μιας πρωτοβουλίας της Honda για την υλοποίηση μιας κοινωνίας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Η υιοθέτηση μιας δομής χωρίς πλαίσιο, με τη θήκη της μπαταρίας να αναλαμβάνει το ρόλο, συνέβαλε στην υλοποίηση ενός ελαφρού αμαξώματος με μεγάλη ευελιξία διάταξης. Επιπλέον, το WN7 διαθέτει μέγιστη ισχύ 68Hp ισοδύναμη με μια μοτοσικλέτα ICE (κινητήρα εσωτερικής καύσης) 600cc και μέγιστη ροπή 100 Nm συγκρίσιμη με μια μοτοσικλέτα ICE κατηγορίας 1000cc.

Βασικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού

Με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας ο σχεδιασμός προσφέρει απρόσκοπτη και λεία επιφάνεια όταν έρχεται σε επαφή με τον αναβάτη, συνδυάζοντας παράλληλα μια ξεχωριστή και δυναμική σιλουέτα. Ο χαρακτηριστικός προβολέας διαθέτει ένα εμβληματικό σχέδιο οριζόντιας ράβδου και το χρωματικό στυλ διαθέτει ένα μαύρο αμάξωμα που τονίζεται από χρυσά εξαρτήματα.

Δήλωση iF Gold

Το ηλεκτρικό Honda WN7 συνδυάζει αριστοτεχνικά το κλασικό DNA μοτοσικλέτας με μια ξεκάθαρη ηλεκτρική ταυτότητα. Σέβεται την κληρονομιά της Honda, ενώ παράλληλα υιοθετεί την αισθητική καθαρής ενέργειας. Η σύνθεση είναι αυθεντική, όχι επιβεβλημένη, με αποτέλεσμα ένα μοναδικό σχεδιασμό που είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μερών της. Μπράβο!

